Nyenget gikk i tet sammen med Simen Hegstad Krüger etter at de to var raskest på prologen. I en nedoverbakke viste TV-bildene at den ene skien til Nyenget gikk av i en sving.

Krüger økte forspranget til den store gruppen bak og gikk inn til seier i ensom majestet. Det ble dermed en spurtduell om plassene bak Krüger. Thomas Helland Larsen fra Fossum sikret seg 2.-plassen, mens Harald Østberg Amundsen tok 3.-plassen.

– Kjedelig at Martin og jeg ikke fikk gå sammen til mål, sa Krüger til NTB.

– Jeg synes ikke det så noe hyggelig ut. Heldigvis gikk det bra med ham. Når bindingen løsner, har vi høy fart. Han nærmet seg gjerdet med ganske høy hastighet. Akkurat det skal ikke skje. Det må være mulig å forhindre. Man må finne ut hva det var som var feil med utstyret, sa han.

– Det ser brutalt ut

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var like ved der Nyenget falt.

– Jeg var vel en av dem som så det relativt godt. Jeg så ikke starten av det, men plutselig kom det en skliende ut av svingen ved gratishaugen og inn i metallgjerdet. Det ser brutalt ut, og jeg håper det er mest skrubbsår, sa han til NTB.

Krüger i form

– Det var artig å vinne selv om det ikke betyr all verdens. Det er gøy med en seier. Vi kom hele gjengen hjem fra Sognefjellet i går, så vi var litt treningstunge etter en fin uke der. Jeg er fornøyd med hvordan kroppen svarte, sa Krüger.

Håvard Moseby fikk også et møte med asfalten under rennet og fikk skrapet opp store deler av høyresiden på overkroppen.

Mange av eliteløperne deltok ikke på grunn av sykdom, blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen.

Holmenkollen skishow på rulleski onsdag, skiskyting og langrenn:

Skiskyting kvinner:

1) Marte Olsbu Røiseland 13.54,9, 2) Marthe Kråkstad Johansen +25,7 sekunder, 3) Karoline Knotten, + 38 sekunder, 4) Juni Arnekleiv +51,1 sekunder, 5) Ida Lien, +1.02,9 minutter, 6) Karoline Erdal, +1.04,9 minutter, 7) Jenny Enodd +1.05,3 minutter, 8) Ragnhild Femsteinevik +1.21,5 minutter.

Skiskyting menn:

1) Tarjei Bø 15.51,7, 2) Vebjørn Sørum +7,7 sekunder bak, 3) Johannes Dale +10 sekunder, 4) Filip Fjeld Andersen +11,6 sekunder, 5) Sturla Holm Lægreid +18,1 sekunder, 6) Endre Strømsheim +54,9, 7) Vetle Sjåstad Christiansen 1.05,8 minutter, 8) Aleksander Fjeld Andersen +1.29,9 minutter.

Langrenn kvinner:

1) Helene Marie Fossesholm, Eiker SK 16.43,3, 2) Tiril Udnes Weng, Nes Ski, +0,5 sekunder, 3) Ragnhild Haga, Åsen IL +0,8 sekunder, 4) Silje Øyre Slind, Oppdal IL +0,9 sekunder, 5) Elena Rise Johnsen, Asker SK +1,4 sekunder, 6) Heidi Weng, Bul IL +2,1 sekunder, 7) Therese Johaug, Nansen IL +2,7 sekunder, 8) Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Vind IL +1.12,4 minutter.

Langrenn menn:

1) Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski 11.06,8, 2) Thomas Helland Larsen, Fossum IF +17,5 sekunder, 3) Harald Østberg Amundsen, Asker SK +18,7 sekunder, 4) Amund August Korsæth, Trøsken IL +20 sekunder, 5) Patrick Fossum Kristoffersen, Gjerdrum IL +20,8 sekunder, 6) Jon Rolf Skamo Hope, Hyen IL +22,2 sekunder, 7) Pål Golberg, Gol IL +22,7 sekunder, 8) Hans Christer Holund, Lyn Ski +23,1 sekunder.