Ny undersøkelse: Støtten for Tokyo-OL øker

En undersøkelse gjort av avisen Yomiuri Shimbun, viser at 50 prosent av respondentene ønsker at OL blir holdt, mens 48 prosent vil ha det kansellert. En utsettelse var ikke et alternativ i denne spørreundersøkelsen.

Nasjonale meningsmålinger har i vår vist at flertallet av respondentene har vært mot lekene og støttet enten utsettelse eller en avlysning.

Tidlig i mai hadde den samme avisen en lignende undersøkelse. Da var det 59 prosent som ønsket å avlyse OL med 39 prosent som ønsket å la det gå som planlagt.

Tilskuere?

Smittetallet har gått gradvis ned i Japan den siste tiden. Det er fortsatt strenge tiltak i Tokyo og andre storbyer. Foreløpig er kun litt over 3 prosent av befolkningen fullvaksinert.

Senere i juni vil arrangøren avgjøre hvor mange, eller om noen i det hele tatt, tilskuere som får lov til å delta på arrangementet. Tilskuere fra utlandet er allerede utestengt fra lekene.

En annen spørreundersøkelse, fra avisen Yomiuri, fra helgen viser at 26 prosent av de 1070 respondentene ønsker at OL skal skje uten tilskuere. 24 prosent ønsker at et begrenset antall tilskuere skal få adgang. To uker tidligere viste de samme tallene henholdsvis 23 og 16 prosent.

Ekstreme omstendigheter

Arrangøren har hele tiden utelukket en ny utsettelse. OL-topp Seiko Hashimoto sa forrige uke at kun ekstreme omstendigheter kan gjøre at OL ikke blir noe av.

– Hvis flere forskjellige land rundt om i verden opplever svært alvorlige situasjoner, og delegasjoner fra de fleste landene ikke kan komme, er vi ikke i stand til å arrangere, sa Hashimoto til Nikkan Sports Daily.

OL arrangeres fra 23. juli til 8. august.