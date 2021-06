10.00: Sandvolleyball, World Tour fra Ostra, semifinaler menn. (TV 2 Sport1)

10.45: Motorsport, Formel 2, Aserbajdsjan Grand Prix, tredje race. (Vsport1)

11.00: Tennis, Roland-Garros (grus, 34,4 mill. euro) i Paris, Frankrike, 8. dag: 4. runde kvinner og menn. (Eurosport N)

11.20: Motorsport, MotoGP, andre race Katalona Grand Prix. (Vsport3)

12.00: Golf, European Open (1,2 mill. euro), europatour menn i Hamburg, Tyskland. Andre spilledag. (Viasat Golf)

12.00: Fotball, spansk 1. divisjon kvinner (32. runde): Barcelona – Madrid CFF. (Vsport2)

12.00: Motorsport, Rally Italia Sardinia (grus) i Alghero (VM-runde 5 av 12): 3. og siste dag. (Eurosport 1)

13.10: Sandvolleyball, World Tour fra Ostra, bronsefinale kvinner. (TV 2 Sport1)

13.45: Sykling, Critérium du Dauphiné i Frankrike, verdenstouren (19 av 33): 8. og siste etappe, 147 km La Léchère-les-Bains – Les Gets. (TV 2 Sport2)

14.00: Motorsport, Formel 1, Aserbajdsjans Grand Prix i Baku. (Vsport1)

14.00: Fotball, tysk Bundesliga kvinner (22. og siste runde): Bayern München – Eintracht Frankfurt. (Vsport2)

14.15: Ishockey, Elite-VM menn i Riga, Latvia (Arena Riga): Bronsefinale USA – Tsjekkia. (SVT1, Viasat 4)

14.30: Motorsport, MotoGP, Catalonia Grand Prix. (Vsport3)

14.30: Sandvolleyball, World Tour fra Ostra, bronsefinale menn. (TV 2 Sport1)

15.20: Sykling, Tour de Suisse, verdenstouren (20 av 33): 1. etappe, 10,9 km tempo i Frauenfeld. (TV 2 Sport Premium2)

15.45: Sandvolleyball, World Tour fra Ostra, finale kvinner. (TV 2 Sport1, TV 2 Sport2 fra 16.00)

16.00: Motorsport, MotoE, Catalonia Grand Prix i Barcelona. (Vsport3)

17.00: Sandvolleyball, World Tour fra Ostra, finale menn. (TV 2 Sport1)

18.00: Fotball, privatlandskamper menn: Danmark – Bosnia-Hercegovina fra Brøndby. (TV 2 Sport Premium), England – Romania fra Middlesbrough. (TV 2 Sport2), Nederland – Georgia fra Enschede. (TV 2 Sport Premium2)

18.00: Golf, Memorial Tournament (9,3 mill. dollar), PGA-turnering menn i Dublin, Ohio, 3. runde. Siste spilledag for Viktor Hovland som hadde en tung dag lørdag og raste nedover på listene. (Eurosport 1)

19.00: Fotball, landskamp menn i Málaga: Norge – Hellas fra La Rosaleda. Dette er Ståle Solbakkens siste kamp med laget før VM-kvalifiseringen mot Nederland 1. september. Får han nye svar her? (TV 2, TV 2 Sport1)

19.00: Tennis, Roland-Garros (grus, 34,4 mill. euro) i Paris, Frankrike, 8. dag: 4. runde kvinner og menn. (Eurosport N)

19.00: Golf, US Open kvinner (5,5 mill. dollar) i San Francisco, California, årets 2. majorturnering. Siste spilledag. (Viasat Golf)

19.07: Baseball, Major League Baseball: Toronto Blue Jays – Houston Astros. (V Sport1)

19.15: Ishockey, Elite-VM menn i Riga, Latvia (Arena Riga): Finale Canada – Finland. Da får vi en reprise av VM-finalen i 2019. (Viasat 4, SVT2)

20.45: Fotball, privatkamp menn: Belgia – Kroatia fra Brussel. To av EM-favorittene som møtes her i generalprøven. Men Belgia må klare seg uten sin stjerne Kevin De Bruyne i denne kampen, men han har meldt seg klar til EM, mens Kroatia har hanglet litt etter at de tapte VM-finalen i 2018. (TV 2 Sport2)

21.00: Fotball, EM-sluttspill menn U21, finale i Ljubljana, Slovenia: Portugal – Tyskland. (NRK3)

21.30: Motorsport, Nascar Save Mart 350. (Vsport3)

00.00: Ishockey, sluttspill National Hockey League (NHL), kvartfinaler (best av 7): Øst: Montreal Canadiens – Winnipeg Jets. (Vsport1)

00.30: Fotball, CONCACAF Nations League: Honduras – Costa Rica. (V Sport+)

02.30: Ishockey, NHL-sluttspillet: Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche. (Vsport2)

03.00: Fotball, CONCACAF Nations League: USA – Mexico. (V Sport+)