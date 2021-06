Skarstein under drømmegrensen på ti minutter: – Helt vilt

Lørdag vant Skarstein på tiden 10.07,93. Dagen etter nådde hun nok en milepæl ved å presse seg under ti minutter på distansen som første pararoer i verden.

– Det er helt vilt. Jeg og Johan Flodin (landslagstrener) har hatt et mål oss imellom om å komme under ti minutter denne sesongen. At det skulle skje i det siste løpet før Paralympics, er helt fantastisk. Vi visste at det var et hårete, men mulig mål. I dag var det litt medvind, og alle verdensrekorder er jo satt i medvind, så det var virkelig forhold til å gå for det, sa Skarstein til VG.

– Det er en drømmegrense. Jeg har ikke tall på hvor mange økter jeg har hatt ute på Årungen, hvor Johan har ropt at «nå er det ti minutter-fart» og at nå «er det forhold for verdensrekord». Vi har jobbet veldig systematisk for å komme under ti minutter, la hun til.

Presset

Trønderen ble også i søndagens løp hardt presset av Moran Samuel. Den israelske roeren ledet fram til 300 meter gjensto.

– Jeg tar henne foreløpig på kapasitet, men jeg vet at i et OL og Paralympics er alle spisset til fingerspissene. Det kommer til å bli tøff konkurranse, understreker Skarstein.

Annerledes

32-åringen reiser til Tokyo-lekene som toppseedet. Båten blir allerede nå sendt av gårde til Japan.

– Veien til Tokyo er ikke rett frem. Vi må først sørge for at vi kommer oss dit, og holder oss friske og fit for fight. Så handler det om å håndtere varmen og konkurranseforhold som er rimelig annerledes enn hva vi er vant med. Og til sist gjelder det å få ut det vi har trent på de siste årene når det virkelig gjelder, sier Skarstein.

Roing i Paralympics er terminsatt til 27.-29. august. (NTB)