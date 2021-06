Turneringens tredje runde ga Hovland en av hans tøffeste dager som golfproff. Blant annet opplevde han å slå en ball i vannet, og tre bogeyer og to dobbeltbogeyer sendte ham langt ned på resultatlista.

Nordmannen ligger på en delt 45.-plass. Han endte lørdagsrunden på hele fire slag over par. En liten pause fra problemene kom med birdiene på hull 11, 15 og 18.

Hovland startet dagen blant turneringens 25 best plasserte spillere. Etter to runder lå han to slag under par.

Jon Rahm fra Spania spilte en strålende runde og skaffet seg en luke på hele seks slag. Med en slik ledelse var han på god vei mot seier og 14 millioner kroner i premiepenger, men etterpå kom beskjeden som endret alt.

Verdenstreeren hadde testet positivt på korona. Det tvang spanjolen til å trekke seg fra Ohio-turneringen. Han hadde testet negativt på fire prøver i forkant.

«Jeg er svært skuffet, men det er en av de tingene som skjer i livet. Det er i motgang man skal vise hva man er laget av», skriver Rahm på Twitter.

Amerikanerne Collin Morikawa og Patrick Cantlay tok over ledelsen. De har et forsprang på tre slag og står totalt med tolv slag under par.

Fjerde og siste runde spilles søndag.