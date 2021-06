Ruud ute av doubleturneringen – åpner Roland-Garros-fredagen

Spilleoppsettet for fredagen er klart. Ruud skal i aksjon på bane 14. Det er meldt nedbør i Paris fredag under Ruuds kamptidspunkt, og det kan føre til utsettelser.

Det er bare centercourten på den store anlegget som har mulighet for å trekke over et tak.

Ruud har bare singelen å konsentrere seg om etter at han forsvant ut av doubleturneringen torsdag.

Ruud og makkeren tapte 5-7, 1-6 etter å ha hengt bra med i starten, men så tapt klart i sett nummer to.

I første sett vant hvert av lagene sine egne servegame helt fram til det sto 6-5 i favør Krajicek og Sandgren. Så klarte amerikanerne å bryte i avgjørende game og vinne 7-5 etter at Ruud blant annet gjorde et dobbeltfeil på tampen.

Den amerikanske duoen kom klart best i gang i det andre settet og tok føringen 3-0 etter å ha brutt Ruud og Kecmanovic én gang.

Ruud/Kecmanovic reduserte til 1-3 før amerikanerne igjen økte ledelsen til tre. Krajicek og Sandgren spilte god doubletennis, økte til 5-1 og skaffet seg så en 40-0-ledelse i sjuende game og dermed tre matchballer.

De misset den første, men den andre satt, og dermed ble settet vunnet overlegent 6-1.

