Det kommer fram i en pressemelding torsdag. Det er personlige årsaker som gjør at Løke, som til daglig spiller i Vipers Kristiansand, ikke vil være disponibel.

– Jeg har gode minner fra tidligere OL, men denne gangen er det riktig for meg å prioritere annerledes og bli hjemme med familien. Jeg er fortsatt like sulten og motivert for landslagsspill, og neste OL er om kun tre år, sier Løke.

Hun var med på lagene som tok OL-gull i London i 2012 og bronse i Rio de Janeiro i 2016.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson støtter Løkes beslutning og ser fram til hun kommer tilbake i landslagsdiskusjonen.

– Vi i landslagsledelsen har forståelse for at Heidi har behov for å prioritere annerledes nå og støtter beslutningen hennes. Døren til landslaget står åpen, og hun er velkommen tilbake for å kjempe om plass på laget når hun er klar for det, sier Hergeirsson.

I Løkes strekposisjon er Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale «sikre» i den norske OL-troppen hvis de er skadefri. Vilde M. Ingstad er også et hett alternativ om Hergeirsson velger tre jenter.

