Ståle Solbakkens lag kom på banen til kampen mot Luxembourg i Málaga iført trøyer med påskriften «Make the changes count!» og «Human rights on and off the pitch».

Under nasjonalsangen løftet alle spillerne venstre hånd og viste fem fingre, et menneskerettighetssymbol.

Laget gjorde tilsvarende markeringer foran de tre VM-kvalifiseringskampene i mars. Også da spilte Norge en «hjemmekamp» på La Rosaleda i Málaga.

Bryter Haaland måltørken

Norge stiller som varslet i onsdagens landskamp mot Luxembourg i Málaga. Der skal Erling Braut Haaland prøve å åpne sin målkonto under Ståle Solbakken.

Haaland har ikke scoret for landslaget siden han gjorde hattrick mot Romania i oktober i fjor. Siden det siste av de målene han spilt 311 landslagsminutter (over fem timer) fordelt på slutten av den kampen og fire andre, hvorav tre under Solbakkens ledelse.

«Tidenes måltørke» kalte han det selv da han møtte pressen i La Quinta denne uka.

Totalt står Haaland med seks mål på 10 landskamper.

Ødegaard sentralt

Solbakken valgte å offentliggjøre sin startellever allerede på tirsdagens pressekonferanse. Han gir kaptein Martin Ødegaard sjansen sentralt på midtbanen. På landslaget har Ødegaard stort sett holdt til på kant eller i en rolle rett bak spissene.

Solbakken har med seg fire mulige debutanter til Spania, der Norge må spille hjemmekampene mot Luxembourg og Hellas (søndag) på grunn av norske innreiserestriksjoner. Av dem er Fredrik Aursnes, Kristoffer Zachariassen og Aron Dønnum på benken onsdag.

Slik stiller lagene på La Rosaleda i Málaga:

Norge (4-4-2): 1 André Hansen – 16 Jonas Svensson, 4 Stefan Strandberg, 3 Kristoffer Ajer, 5 Birger Meling – 11 Mohamed Elyounoussi, 10 Martin Ødegaard (kaptein), 22 Morten Thorsby, 15 Jens Petter Hauge – 9 Alexander Sørloth, 23 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 13 Per Kristian Bråtveit – 2 Stian Gregersen, 6 Fredrik Aursnes, 8 Patrick Berg, 14 Julian Ryerson, 17 Kristian Thorstvedt, 18 Fredrik Midtsjø, 19 Kristoffer Zachariassen, 20 Aron Dønnum, 21 Mathias Normann, 24 Andreas Hanche-Olsen.

Luxembourg (4-2-3-1): 1 Anthony Moris – 22 Marvin Martins, 3 Enes Mahmutovic, 13 Dirk Carlson, 18 Laurent Jans (kaptein) – 15 Olivier Thill, 8 Christopher Martins – 14 Maurice Deville, 9 Daniel Sinani, 17 Mica Pinto – 10 Gerson Rodrigues.

Reserver: 12 Ralph Schon, 23 Lucas Fox – 2 Seid Korac, 4 Florian Bohnert, 5 Vahid Selimovic, 6 Chris Philipps, 7 Eric Veiga, 11 Daniel Alves da Mota, 16 Leandro Barreiro, 19 Alessio Curci, 20 Eldin Dzogovic, 21 Sébastien Thill.

Dommer: Kristoffer Karlsson, Sverige.