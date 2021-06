Giske er Idrettspolitisk talsperson i Ap og stilte nylig Høie et skriftlig spørsmål i Stortinget. Spørsmålet var om statsråden vil «lytte til de faglige vurderingene og sørge for gjenåpning av breddefotball for utøvere over 20 år».

Onsdag fikk han skriftlig svar. Høie svarer at Olsvik-rapporten, som Giske henviser til i sitt spørsmål, er kjent for Helsedepartementet og fagmyndighetene.

Det er ikke Giske fornøyd med.

– Jeg synes det er skuffende. Han svarer ikke på spørsmålet. Det går ikke inn på hvordan man forholder seg til at faglige analyser sier at utendørsfotball er lite smittefarlig, sier Giske til NTB.

– Han svarer bare at det er bestemt at det skal komme i trinn tre, og at enmetersregelen er viktig for å hindre smitte, men analysene viser at det er lite smitte fra fotballspilling, legger han til.

Én rapport ikke nok

Olsvik-rapporten, som er bestilt fra Norges Fotballforbund, konkluderer med at utendørs trening i breddefotballen kan gjøres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet.

Høie og regjeringen har argumentert for at én rapport ikke er nok for å endre på reglene. Et annet argument har vært at gruppen med breddefotballspillere utgjør snaut 50.000 mennesker.

Breddefotballen har over hele landet reagert etter at regjeringen ikke inkluderte dem da nye lettelser ble kunngjort for snaut to uker siden. Noen steder har også klubber valgt å trosse de nasjonale anbefalingene som gjelder: Voksne over 20 år skal ikke trene med kontakt.

Kan gå på pub sammen

Regjeringens mål er å starte trinn tre av gjenåpningen 17. juni. Da er det varslet at det vil åpnes for kontakttrening for bredden. Det vil samtidig avhenge av smittetallene.

Giske mener at antall mennesker ikke holder som argument.

– Allerede kan de reise til trening, kjøre i samme bil og være på samme treningsfelt. Om de vil, kan de gå på pub sammen etterpå. Det eneste de ikke kan gjøre, er å spille vanlig fotball på en 7000 kvadratmeter stor bane. Det er der helseministeren går seg bort i å ikke gjøre en faglig god vurdering av om det i seg selv bidrar til økt smittespredning sammenlignet med at de uansett reiser og møtes for å trene, sier han.

