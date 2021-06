Tirsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, Roland-Garros (grus) i Paris, Frankrike (årets annen Grand Slam-turnering), 3. dag: 1. runde kvinner og menn. Casper Ruud kom seg gjennom dette hinderet i går. (Eurosport N)

11.15: Ishockey, Elite-VM i Latvia. gruppespill Canada – Finland. (SVT1)

15.00: Sykling, Critérium du Dauphiné i Frankrike, verdenstouren (19 av 33): 3. etappe, 172,5 km Langeac – Saint-Haon-le-Vieux. (Eurosport 1, TV2 Sport2)

15.15: Ishockey. Elite-VM menn i Riga, Latvia, gruppespillet: (siste): Gruppe A (Olimpiskais): Slovakia – Tsjekkia. (SVT1, Vsport1)

18.00: Fotball, treningslandskamper menn, Nord-Makedona – Slovenia i Skopje. Hjemmelaget gjør sin debut i EM-sluttspillet om halvannen uke. Det var en sensasjon at de kvalifiserte seg og her kan vi få et inntrykk av hvordan det ligger an. I EM skal de opp mot Østerrike, Nederand og Ukraina i pulje C. (TV2 Sport Premium), Kroatia – Armenia i Velika Gorica. Kroatia kom til VM-finalen i 2018, i EM skal de ut mot Tsjekkia, Skottland og England i pulje D. (TV2 Sport1)

19.00: Tennis, åpne franske mesterskapet Roland Garros i Paris fortsetter med 1. rundekamper. (Eurosport N)

19.15: Elite-VM menn i Riga, Latvia, gruppespillet: (siste): Gruppe A (Olimpiskais): Russland – Hviterussland. Kun prestisjeoppgjør dette, det russiske ishockeyforbundet (som de formelt heter her) er klare for kvartfinaler, mens hviterusserne ikke kommer dit. (SVT2, Vsport1)

20.45: Fotball, privatlandskamp Polen – Russland i Wroclaw. (TV2 Sport1)