Viking fikk anken i Berntsen-saken avslått – boten økte til 50.000 kroner

Ankutvalgets beslutning er at doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) var for mild i sin straffeutmåling på 20.000 kroner.

Beslutningen er enstemmig og endelig.

I dommen skriver ankeutvalget at det har funnet det bevist at det var Viking Fotball AS som i realiteten sto for forhandlingene som resulterte i at Viking FKs Berntsen forlot klubben.

Viking FK anket boten for tre uker siden og la ned påstand om full frifinnelse.

– Dommen tar utgangspunkt i en situasjonsbeskrivelse som ikke stemmer med vår oppfatning. I tillegg mener vi at regelverket ikke er tydelig nok på hvilke handlinger som kan føre til sanksjoner, forklarte Viking FK-leder Rune Bertelsen til Aftenbladet.

Det var Vikings AS-styre, og ikke Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingene med Berntsen da han ikke fikk fortsette som hovedtrener. Det ble gjenstand for undersøkelse hos NFF, som valgte å anmelde klubben for brudd på forbundets interne regler.

Berntsen hadde ett år igjen av sin kontrakt da forhandlingene startet, og som endte med at partene skilte lag.

NTB har forsøkt å få tak i Viking FK-leder Bertelsen, men foreløpig uten hell.

