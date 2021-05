Vant foran 135.000 tilskuere

Brasilianeren vant en spennende duell med spanske Alex Palou og tok sin fjerde seier i løpet som er et av de aller mest prestisjetunge i bilsporten. Han tok ledelsen for godt bare to runder før mål.

Løpet ble avviklet for 105. gang, og lokale helsemyndigheter ga klarsignal til å benytte 40 prosent av tribunekapasiteten. I fjor ble løpet utsatt til august og kjørt for tomme tribuner. I forhold til da føltes det som om det var fullsatt.

Som vanlig klatret Castroneves etter en seier opp på gjerdet for å ta imot tilhengernes hyllest, en tradisjon som har gitt ham tilnavnet «Spiderman».

– Jeg elsker Indianapolis: Dere forstår ikke. Tilhengerne gir meg energi, sa Castroneves, som var ustoppelig i sin seiersglede etter løpet.

Som Brady og Mickelson

Castroneves fikk ikke fortsette i Team Penske, som han kjørte for i over to tiår. Michael Shank ga ham i år sjansen til å kjøre deler av indycarsesongen, deriblant Indy 500. Det ble fulltreff.

46-åringen vant løpet også i 2001, 2002 og 2009. Han slutter seg til de amerikanske legendene AJ Foyt, Al Unser senior og Rick Mears som firedobbel vinner av løpet som kjøres over 200 runder på den 2,5 engelske mil lange ovalbanen i Indianapolis.

Mears var den forrige som sluttet seg til klubben, og det skjedde helt tilbake i 1991.

– Jeg har kjørt to løp i år, og jeg har vunnet begge. Jeg synes ikke det er verst. Hvorfor skal jeg gi meg? Tom Brady vant Superbowl i år, og Phil Mickelson vant PGA-mesterskapet forrige helg, sa Castroneves.

Brady er 43 år gammel, Mickelson 50.

Holdt unna for de unge

Castroneves slo tilbake mot de unge stjerneskuddene som har dominert sporten i det siste. Seks løp denne sesongen har hatt like mange vinnere. Tre av dem har tatt sin aller første seier, og fire er 24 år eller yngre.

Brasilianeren duellerte om seiern med noen av de unge stjernene. 24-årige Palou var lenge i ledelse, men han ble slått til 2.-plass med et halvsekund.

Tidligere lagkamerat Simon Pagenaud ble nummer tre, fulgt av 21-årige Pato O’Ward.