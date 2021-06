Regjeringen gir ikke toppidretten nye karanteneunntak: – Det er veldig skuffende

I en pressemelding mandag kveld opplyser kulturminister Abid Raja (V) at det ikke blir aktuelt å innvilge flere søknader om karantene-tilpasning i denne omgang.

Regjeringen har den siste tiden gitt enkelte deler av toppidretten unntak fra bestemmelsene om at innreisekarantene må gjennomføres på hotell. Utøvere som er aktuelle for deltakelse i OL og Paralympics, samt nødvendig støtteapparat, er blant dem som er gitt tillatelse til å følge et tilpasset opplegg.

Det samme gjelder profesjonelle toppfotballspillere som til daglig spiller i norske klubber og som returnerer til Norge etter landslagsoppdrag i utlandet.

Kulturdepartementet peker på at dette dreier seg om «en begrenset og tydelig avgrensbar gruppe utøvere».

Samtidig er det kjent at flere andre deler av toppidretten har søkt om å bli omfattet av samme type karantene-tilpasning. Det gjelder blant annet den norske VM-troppen i ishockey.

Svaret fra regjeringen er at ingen nye søknader blir innfridd i denne omgang.

Frustrasjon i hockeyleiren

– Etter å ha fått flere henvendelser har regjeringen gjort en fornyet samlet vurdering, og bestemt at det ikke blir gjort ytterligere tilpasninger i innreise- og karantenebestemmelsene for idretten i denne omgang. Jeg har stor forståelse for at flere har ønsket seg tilpassede regler, men regjeringen er nødt til å se smittesituasjonen i sin helhet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Tiltaksnivået i toppidretten, inkludert restriksjoner knyttet til innreise- og karantenebestemmelser, vil vurderes og sees i sammenheng med innføring av trinn tre av gjenåpningsplanen, tilføyer han.

Det norske ishockeylandslaget må dermed belage seg på hotellopphold ved ankomst til Norge etter at VM i Latvia er ferdigspilt. Generalsekretær Ottar Eide reagerer på regjeringens beslutning.

– Det er veldig skuffende at de forskjellsbehandler idretter på den måten de gjør. Det står det ikke så veldig stor respekt av, sier han til NTB.

– Jeg forstår ikke forskjellen på et fotballandslag som er ute på reise og et ishockeylandslag. Jeg aner ikke hva de legger til grunn for å forskjellsbehandle. Vi er tydeligvis ikke av den betydningen vi mener at vi skal være. Andre idretter vurderes som mer betydningsfulle, tilføyer Eide.

Må i karantene

Det er ventet at regjeringen tidligst vil gå til trinn tre i gjenåpningsplanen midt i juni. Da skal det gjøres en ny vurdering og kan komme nye lettelser også rundt innreisekarantene, ifølge Kulturdepartementet.

Utøverne som i tiden som kommer er innvilget et tilpasset karanteneopplegg, slipper ikke karantene. De kan imidlertid gjennomføre denne der det er mulig å unngå nærkontakt med andre.

De aktuelle utøverne må i karantene fram til de har testet negativt på en PCR-test. Denne kan tas tidligst tre dager etter ankomst til landet. Samme krav gjelder de som nå henvises til karantenehotell. Oppholdet der blir også på minimum tre dager.

«Det er avgjørende at importsmitten holdes så lav som mulig for å kunne opprettholde kontroll over covid-19-pandemien. Karantenehotell er et viktig virkemiddel for å redusere importsmitte, samtidig som det beskytter både personer i egen husstand og befolkningen generelt for importsmitte», skriver departementet.

