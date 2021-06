Bystrøm og Kristoff viste muskler i Frankrike

Østerrikeren Pöstlberger rykket fra et stort utbryterfelt og tok seieren på den 172,8 kilometer lange etappen som gikk i kupert terreng med mange tøffe stigninger.

Etappen startet i Brioude og hadde målgang i Saugues. Underveis var rytterne over totalt fem kategoriserte stigninger. Den siste av dem kom rett før mål og var av det tøffe slaget.

Italienske Sonny Colbrelli ble nummer to, foran den spanske veteranen Alejandro Valverde og danske Kasper Asgreen.

Bystrøms lagkamerat Alexander Kristoff viste også at formen er god. Han hang bra med til det gjensto rundt ti kilometer av etappen, men endte til slutt 7.42 minutter bak på en 88.-plass.

Kristoff sykler blant annet for å vise egen lagledelse at han er i form. I et intervju med TV 2 nylig ga den norske sykkelstjernen uttrykk for at han er usikker på egen plass i UAE-troppen til Tour de France.

Sven Erik Bystrøm er heller ikke på noen måte sikret plass i den samme troppen.

Etappevinner Pöstlberger leder Criterium du Dauphine sammenlagt med 12 sekunder foran Colbrelli.

– Dette var en stor seier for meg. Den hadde jeg ikke regnet med, og det blir artig å kjøre i ledertrøyen, sa østerrikeren i seiersintervjuet.

