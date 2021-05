Strengt regime venter Ruud: – Må bare akseptere det

Casper Ruuds 1.-rundekamp mot Benoît Paire i Roland-Garros-turneringen spilles mandag ettermiddag på Simonne Mathieu-banen. Ruud og Paire er satt opp i kamp to på den aktuelle banen. Det skal spilles en kvinnekamp der klokken 11. Det kommer fram av kampoppsettet for annen dag i turneringen, som ble publisert søndag ettermiddag.

Koronapandemien preger også i år Roland-Garros. På enkelte områder er regimet enda strengere enn i fjor høst. Ruud har blant annet måttet plukke ut hvilke to personer han kan omgås inne på stadion. Flere enn det slipper ikke inn.

– De er strenge her i Frankrike. Turneringen må følge det franske myndigheter sier, og disse restriksjonene må vi bare akseptere, sier Ruud til NTB.

Tennisproffen fra Snarøya har valgt seg ut trenerpappa Christian Ruud og sin fysiske trener Marcel da Cruz som støttespillere.

– Jeg prioriterte dem for å få så gode kampforberedelser som mulig.

Får tusle ute

En gledelig oppmykning fra fjoråret er at Roland-Garros-spillerne får én time om dagen utenfor hotellet til å gjøre andre ting enn å trene og spiller kamper.

– Forrige sesong måtte vi leve i en boble. I år kan vi tusle litt rundt, sier Ruud, som opplyser at alle blir testet hver fjerde dag.

22-åringen har levert en sterk vår på rødgrusen. Nylig vant han sin andre ATP-tittel i karrieren, og i tillegg tok han seg til to strake semifinaler på Masters-nivå.

– Dette har vært min beste grussesong, men det hadde vært gøy å holde det gående her i Paris. Jeg er supermotivert og kommer inn med mye selvtillit. Jeg er klar som et egg, vel vitende om at jeg har gjort alt for å være godt nok forberedt, sier Ruud.

Spår tøff kamp

Han har et klart mål om å ta seg til minst fjerde runde, men vet at det kan bli tøft allerede i første hinder.

– Benoît Paire har ikke hatt den beste statistikken i år, men i Paris er han på hjemmebane. Der pleier franskmenn å glimte til. Han har et ekstremt talent og en følelse for ballen. Jeg må være forberedt på en tøff match.

Ruud er rangert som nummer 16 på verdensrankingen. Til sammenligning ligger Paire på 40.-plass.

