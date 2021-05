Søndagens TV-sport, time for time

07.15: Motorsport, V8 Supercars, tredje treningsrunde. (Vsport3)

11.00: Tennis, Roland-Garros (grus) i Paris, Frankrike, årets annen Grand Slam-turnering, 1. dag: 1. runde kvinner og menn. (Eurosport 1, også Eurosport N fra 13.00)

11.00: Motorsport, MotoGP, Moto3 fra Italia. Race fra klokka 14.00. (Vsport3)

11.45: Sandvolleyball, World Tour for menn i Sotsji, første semifinaler. (TV2 Sport1)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga: Osnabrück – Ingolstadt. (Vsport2)

13.30: Golf, Europatour menn (1,5 mill. euro) i Farsø, Danmark. Siste dag. (Viasat Golf)

14.00: Motorsport, Moto GP fra Italia, første race. (Vsport3)

15.00: Fotball, Eliteserien menn, 6. runde: Mjøndalen – Molde fra Consto Arena. (Eurosport N)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn, 4. runde: Start – Aalesund, Fredrikstad – Jerv, Strømmen – Ranheim. (Eurosport Pluss)

15.03: Sykling, etapperittet Giro d’Italia på UCIs verdenstour (18 av 33): 21. og siste etappe, 30,3 km individuell tempo Senago – Milano. Tobias Foss er endelig i mål som eneste nordmann på turen. Han igger på 9.-plass sammenlagt foran avslutningen. Aldri før han en nordmann avsluttet Giro d’Italia bedre enn nummer ti, slik Dag Erik Pedersen gjorde i 1984. (Eurosport 1)

15.10: Håndball, Mesterligaen kvinner i Budapest, Ungarn: Kamp om 3.-plass. (Viasat 4)

15.15: Ishockey, Elite-VM i Riga, Latvia. Gruppe B (Arena Riga): Italia – Canada. (SVT1)

15.45: Sandvolleyball, World Tour for menn i Sotsji, bronsefinale. (TV2 Sport1)

16.00: Fotball, engelsk League One, opprykksfinale: Blackpool – Lincoln City fra Wembley Stadium i London. (Vsport1)

16.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 32. runde: Lemgo Lippe – Flensburg-Handewitt. (Vsport2)

16.30: Sjakk, turnering (6 av 10) i Champions Chess Tour (hurtigsjakk), finale 1. dag. Og i den finalen skal Magnus Carlsen opp mot amerikaneren Wesley So. (TV2 Sport2)

17.00: Motorsport, Indycar, Indianapolis 500. En stor begivenhet innen motorsport. Racet arrangeres for 105. gang, men på grunn av koronaen er tilskuerkapasiteten redusert til 135.000 (!) (Vsport3)

17.00: Sandvolleyball, World Tour for menn i Sotsji, finale. (TV2 Sport1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 6. runde: Rosenborg – Stabæk fra Lerkendal. (TV Norge). Øvrige kamper: Brann – Strømsgodset, Kristiansund – Lillestrøm, Odd – Bodø/Glimt, Tromsø – Sarpsborg, Vålerenga – Sandefjord. Hvis Vålerenga også vinner hjemmekampene sine, kan de innfri forventningene om å ta medalje også i år. Etter denne runden er det to ukers pause på grunn av landskamper. (Studiosending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss).

18.00: Håndball, Mesterligaen kvinner i Budapest, Ungarn: Finale: Vipers Kristiansand – Brest. Vipers slo ut CSKA Moskva lørdag, mens Brest overraskende slo ut storfavoritten Györ etter straffedrama. Dermed kan vi få en norsk vinner i denne mesterligaen for første gang siden Larvik vant i 2011. (Viasat 4)

19.15: Ishockey, Elite-VM menn i Riga, Latvia, gruppespillet. Gruppe A (Olimpiskais): Sverige – Slovakia. Sverige har hatt tidenes svakeste innledning på et VM og må vinne her for å nå kvartfinale. (SVT2, Vsport1)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 6. runde: Haugesund – Viking fra Haugesund stadion. (Eurosport N)

20.00: Tennis, Roland-Garros (grus) i Paris, første runde fortsetter. (Eurosport 1)

20.30: Basketball, Euroleague finale fra Lanxess Arena i Köln. (V Sport)

20.30: Fotball, italiensk cup kvinner, finale i Reggio Emilia: Milan – Roma. (Vsport2)

23.30: Motorsport, Nascar Cup Series. (Vsport3)

23.30: Golf, Charles Schwab Challenge, PGA-turnering for menn (7,5 mill. dollar) i Fort Worth, Texas. Siste dag. (Eurosport N)

00.30: Golf, LPGA-turneringen Bank of Hope Matchplay for kvinner, siste dag. (Viasat Golf)