Fredrikstad vant toppkamp – gammel storhet lukter opprykk

Det lukter så smått nok et opprykk og et sensasjonelt comeback av den tradisjonsrike klubben, som sist var i Eliteserien i 2012.

Etter tre tunge år i 2. divisjon er FFK serieleder med full pott etter fire runder i 1. divisjon. Det er lenge igjen til opprykket skal deles ut, men FFK så solid ut mot topprival Jerv.

Åsane på 2.-plass er tre poeng bak. Mot Jerv ble tre minutter i første omgang avgjørende. Henrik Kjelsrup Johansen ga FFK 1-0 etter 20 minutter da en effektiv langball ble stusset ned til ham.

Knappe tre minutter senere ble ledelsen doblet da Olav Øby banket inn et lavt distanseskudd.

FFK hadde flere gode muligheter, men det hadde Jerv også. FFK-keeper Håvar Jensen var en matchvinner, blant annet med en dobbeltredning i det 68. minutt.

Love Reutersward økte to minutter før full tid, før Anas Farah Ali lurte inn det fjerde i kampens siste angrep.

Jerv faller ned på 6.-plass, like foran sørlandskollega Start, som vant 2-0 over Aalesund.

Fantastiske langskudd

De to Eliteserie-kjenningene ligger midt på tabellen. Start har to seirer og ett tap på tre kamper, mens AaFK har spilt fire og har to seirer og to tap.

For Start ble det en revansj etter 2-4-tapet mot Jerv. Mot AaFK ble det en seier til gode stilpoeng og to kandidater til årets mål.

Kristoffer Tønnessen dunket inn 1-0 med et fantastisk treff med venstreslegga fra over 30 meter etter 54 minutter.

Ti minutter senere smalt det igjen. Eman Markovics mål var om mulig enda finere. Han vendte vekk en motspiller før han brukte høyrefoten til å dunke ballen i motsatt hjørne. Distansen var omtrent den samme.

For AaFK er det nå blitt tap mot både Raufoss og Start i sesonginnledningen.

Ranheim og Strømmen spilte 0-0 i dagens siste kamp.

