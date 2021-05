Svensk tennislegende: – Ingen grunn til at Ruud ikke kan vinne Roland-Garros

– Dersom han unngår å møte flere av de beste spillerne i strake kamper, har han gode sjanser. Det er ingen grunn til at han ikke kan gå langt eller til og med vinne, sier Wilander til NTB.

– Jeg blir overrasket om han ikke kommer til fjerde runde, sier Discovery-eksperten, som selv vant den prestisjetunge turneringen i Paris tre ganger på 1980-tallet.

Fjerde runde er det beste Ruud har klart i en av tennissportens fire Grand Slam-turneringer. Det greide han i Australian Open i februar.

Etter den tid har han levert en rekke sterke turneringer, særlig på grus i vår. Han tok seg blant annet til semifinalen i Monte Carlo Masters i april.

Sist helg vant Snarøya-mannen ATP 250-turneringen i Genève. Det var hans første finaleseier på ATP-nivå i Europa.

Seedet

Det gode spillet har tatt Ruud oppover på rankinglistene og sørget for at han går inn i årets andre Grand Slam-turnering seedet blant de 16 beste.

Dermed vil han tidligst møte de beste spillerne i verden i 4. runde. Torsdagens trekning viser at Ruud der kan få et nytt møte med sin overmann fra fjorårets utgave, østerrikeren Dominic Thiem.

Ruud innleder Roland-Garros mot franske Benoît Paire.

– Det ville vært lettere å slå for eksempel Rafael Nadal i en 2. eller 3. runde enn hva det ville vært i en finale, men om han skal nå lengst mulig, kan han ikke spille femsetter i de fire første rundene, mener Wilander.

– Man kan ikke ha sju firetimerskamper om man vil vinne Roland-Garros. Møter han Nadal i 4. runde eller kvartfinalen, må man være forberedt på at det kan ta fem timer. Da må man ha krefter og være opplagt.

Femsettere

I Roland-Garros spilles det best av fem sett. Det kan være til Ruuds fordel, mener Wilander.

– Mot de dårligere spillerne vil kampene være for lange for dem. Mot de bedre får han sjansen til å slappe av litt og spille litt større enn han normalt våger.

Wilander er klar på at det er viktig for Ruud at han er forberedt på at det kan komme tyngre perioder mot spillere som Nadal og Djokovic, men at man kan tåle det fordi kampene er såpass lange.

– Han kommer til ha periode der alt går hans vei, men så plutselig få perioder på 20 minutter der han ikke vinner sine servegame og ikke får noen gratispoeng. Men så vil det svinge igjen og igjen, sier han.

Savner aggressivitet

Samtidig kommer Wilander med noen råd om hva han mener Ruud bør gjøre bedre i turneringen.

– Han har vært litt passiv med backhand foreløpig i karrieren. Det er naturlig i og med at han spiller så mye forehand, men det er den siden han må forbedre mest. Jeg synes han har en god backhand, men han må våge å gå på den og ta den. Han må ikke alltid springe rundt og vente på mulighetene, sier Wilander til NTB.

– Det holder ikke mot Novak og Rafael og antakelig ikke Stefanos Tsitsipas og kanskje noen til, legger han til.

