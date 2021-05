Yates-seier i Alpene – Foss imponerte igjen

Det så en stund ut til å bli hakket for tøft for Yates, men briten hadde nok krefter til å ta sin fjerde Giro-seier i karrieren. Han slo João Almeida fra Portugal med elleve sekunder.

Yates kjørte alene i front de fem siste kilometerne.

Foss måtte slippe gruppen han satt i med litt over fire kilometer igjen. Da var det fare for et stort tidstap for den norske Jumbo-Visma-syklisten, men 24-åringen var ikke sluttkjørt og tråkket inn til en imponerende 9.-plass.

Han var i mål kun 1.25 minutter bak Yates.

Bernal slet

Sammenlagtleder Egan Bernal viste svakhetstegn på tampen. Ineos-stjernen greide ikke å svare på et rykk fra Almeida og endte 28 sekunder bak vinnertiden.

Avslutningen besto av ti bratte kilometer opp Alpe di Mera. Den gjennomsnittlige stigningsprosenten var på rundt 10.

Yates startet dagen 3.23 minutter bak Bernal i sammendraget. Etter seieren har Bikeexchange-profilen redusert gapet til 2.49. Det er bare hjemmehåpet Damiano Caruso som er nærmere Bernal med 2.29.

Forkortet etappe

Foss er fortsatt nummer ni totalt når to Giro-etapper gjenstår. Han er 10.19 minutter bak teten.

Fredagens etappe var redusert fra opprinnelige 176 til 166 kilometer. Det ble gjort som følge av taubanetragedien som i pinsen kostet 14 mennesker livet i Mottarone-området. Giro-rytterne skulle egentlig ha syklet opp en stigning i nærheten av ulykkesstedet.

Lørdag blir det nok en manndomsprøve i Alpene, mens det hele skal avgjøres på søndagens avsluttende tempo med målgang i Milano.

