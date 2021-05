Travtips V65 Biri fredag 28. mai

Vi tester ei formbombe

Hun nærmest fløy til mål i siste starten på Momarken – Iselin B.R (V65-1) virket nytent. Det vi også merket oss var at hoppa ble testet i ny sulkytype, samt uten sko på beina. Effekten ble voldsom. I kveld jaktes årets første seier og den bør faktisk komme. Kusk Lars Raaum kan nærmest sikte inn føringen etter behag. Vi både håper og tror at Iselin B.R. viser samme vilje nå, til tross for at distansen er lengre enn under løpet forleden.





V65 BIRI (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: ISELIN B.R. (3). Reserve: Ziva (7).

2. avd: THAI HARLEM (5) – Mount Everest (10) – R.M.G. Jolene (12).

3. avd: SPANG WIKBLESA (7) – BRÅTNES MYRRA (9) – DAG PERNILLE (5) – SKEIE SOTÅ (8).

STRØKET i V65-3: Tangen Tulla (1).

4. avd: SCHUFAKS (5) – CASANOVA (6) – MIO (12) – BALDER PERLA (1).

STRØKET i V65-4 (V5-1): Ellvine (4).

5. avd: RAMSTAD BALDER (5) – KINGE SVARTEN (1) – LØV TEDDY (7).

6. avd: TASSEN H. (5) – LIKEAWALKINTHEPARK (12).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 96 kroner.

Stort V65-forslag: 288 kroner.





Dagens Dobbel – BIRI

(innleveringsfrist kl. 20.25)

Dagens DD-nøtt er smått sleip. Vi tror det går an å knekke den, men bankeren mangler. Derfor lanseres et forslag på seks rekker med garderinger i begge oppgjørene.

Systemforslag 150 kroner:

DD-1: Kinge Svarten (1) – Ramstad Balder (5) – Løv Teddy (7).

DD-2: Tassen H. (5) – Likeawalkinthepark (12).

(seks kombinasjoner à 25 kroner)

Vurdert av Even Elvenes