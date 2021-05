Tripic frelste Viking – vendte til seier mot Mjøndalen

Som den hjemvendte sønn var det til slutt Tripic som sikret Viking seieren hjemme mot Mjøndalen. Tripic avsluttet sin kontrakt i Tyrkia og ble klar for de mørkeblå tidligere i mai.

Etter mål mot Lillestrøm i forrige runde viste han seg fram for de få som fikk være til stede på Viking stadion. Tripic satte sikkert inn målet som ga 2-1-seier ti minutter før full tid.

– Zlatko kommer til å bli bedre og bedre utover sesongen. Dette var et varemerke-mål fra ham, jeg er veldig fornøyd med at han har scoret i to på rad, sa Viking-trener Morten Jensen til Discovery.

Benjamin Stokke ga Mjøndalen ledelsen i første omgang, men Viking-innbytter Harald Nilsen Tangen utlignet ni minutter etter hvilen.

Seieren gjør at Viking står med tre seire og ni poeng etter fem kamper. I neste runde venter Haugesund. Mjøndalen har på sin side åpnet med en seier, en uavgjort og nå ett tap, og spiller mot Molde i neste runde.

Jevnt og sjansefattig

Mjøndalen la seg bakpå fra start og det ble en jevn første omgang. Stokkes mål etter 43 minutter kom på en av få sjanser. I andre omgang gikk Viking offensivt til verks.

Etter ni minutter kom utligningen da innbytter Tangen banket ballen i nettaket.

– Vi var ikke fornøyd med første omgang. Vi må kreve mer av hverandre, av oss selv. Det var ikke bra nok. Vi var enige om at første omgang var årsverste, sa Tripic.

– Det viser voksenhet og en god innstilling når vi spiller en så god andre omgang, sa matchvinneren.

– Gikk en kule varmt

Også trener Morten Jensen sa at han var svært misfornøyd med førsteomgangen hans gutter viste.

– Det gikk en kule varmt i garderoben. Så jeg er veldig fornøyd med at vi greier å snu det, sa Jensen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen sa på sin side at resultatet var for dårlig, og at målene de slapp inn var av den enkle sorten.

Kampfakta

Viking – Mjøndalen 2-1 (0-1)

600 tilskuere.

Mål: 0-1 Benjamin Stokke (43), 1-1 Harald Tangen (54), 2-1 Zlatko Tripic (81).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Kevin Kabran, Runar Hove, Viking, Nikolas Walstad, Joackim Olsen Solberg, Mjøndalen.

Lagene:

Viking (4-2-3-1): Iven Austbø – Viljar Vevatne (Herman Haugen fra 71.), Henrik Heggheim, Runar Hove, Rolf Daniel Vikstøl (Shayne Pattynama fra 46.) – Joe Bell, Fredrik Torsteinbø – Kevin Kabran (Harald Tangen fra 46.), Samúel Fridjónsson, Zlatko Tripic (Tommy Høiland fra 85.) – Veton Berisha.

Mjøndalen (4-3-3): Sosha Makani – Sebastian Sebulonsen (William Sell fra 72.), Markus Nakkim, Sondre Solholm Johansen, Nikolas Walstad – Tonny Brochmann (Alfred Scriven fra 85.), Erik Stavås Skistad, Ole Amund Sveen (Isaac Twum fra 73.) – Lars Olden Larsen (Fredrik Brustad fra 61.), Benjamin Stokke, Martin Rønning Ovenstad (Joackim Olsen Solberg fra 85.).