Torsdagens TV-sport, time for time

10.32: Tennis, French Open – Roland-Garros i Paris: Kvalifisering, andre runde. (Eurosport N)

11.33: Sykling, etapperittet Giro d’Italia på UCIs verdenstour, 18. etappe (flat – 231 km): Rovereto – Stradella. Tobias Foss henger i stroppen som eneste nordmann, men en flat etappe som er litt kupert mot slutten er kanskje ikke den kjøresterke nordmannens melodi? Her lukter det et oppgjør blant spurtspesialistene lang vei. Foss holdt trykket oppe også i går og jobbet seg inn til en 11.-plass på den tøffe etappen. Han beholdt sin niendeplass sammenlagt og ligger 9,18 minutter bak Egan Bernal. Colombianeren viste svakhetstegn da han måtte slippe opp den siste brutale stigningen, men har fortsatt over to minutter til gode på italieneren Damiano Caruso. (Eurosport 1)

13.00: Golf, Made in Himmerland (1,5 mill. euro) på Europatouren for menn. Første spilledag fra Farsø, Danmark. Ingen nordmenn har fått innpass på denne turneringen, heller. (Viasat Golf)

14.32: Tennis, French Open – Roland-Garros i Paris: Kvalifisering, andre runde. (Eurosport N)

15.15: Ishockey, Elite-VM menn i Riga, Latvia. Gruppe B: USA – Latvia fra Arena Riga. Vertsnasjonen henger med i kampen om sluttspill, men USA virker hakket sterkere? Etter tapet i åpningskampen mot fjorårsmester Finland har de slått Canada og Kazakhstan. (SVT1, Viasport 1)

16.30: Sjakk, Champions Chess Tour, delturnering 6 av 10: Kvartfinaler, andre dag. En presset Magnus Carlsen berget en sjetteplass i grunnspillet og innledet sin kvartfinale mot Hikaru Nakamura i går. Det sto uavgjort etter første dag. Det betyr at alt skal avgjøres i dagens fire hurtigsjakkpartier. (TV 2 Sport 2)

17.00: Fotball, Eliteserien menn, 5. runde: Studiosending med direkte innslag fra kampene Bodø/Glimt – Haugesund, Lillestrøm – Odd, Sandefjord – Rosenborg, Sarpsborg – Kristiansund, Stabæk – Brann, Strømsgodset – Tromsø og Viking – Mjøndalen. Kampstart kl. 18.00, enkeltkamper vises også på nettkanalene Discovery+, Eurosport Player og på Eurosport Pluss. (Eurosport N)

18.00: Fotball, Eliteserien menn 5. runde: Sarpsborg 08 – Kristiansund BK fra Sarpsborg Stadion. (MAX)

19.00: Håndball, Tysk Bundesliga menn, 31. runde: Flensburg-Handewitt – Rhein-Neckar Löwen fra Flens-Arena. «Norske» Flensburg har en kamp mindre og har fortsatt muligheten til å snyte Sander Sagosen og THW Kiel for ligatittelen, men har neppe råd til tap. Siste serierunde (38) går ikke før 27. juni. (Vsport +)

19.10: Baseball, USAs Major League: Milwaukee Brewers – San Diego Padres fra American Family Field. (Vsport 3)

19.15: Ishockey, Elite-VM menn i Riga, Latvia. Gruppe A: Sverige – Tsjekkia fra Olimpiskais. Tre Kronor våknet endelig tirsdag, da Sveits ble utklasset med 7–0. Men etter to tap i innledningen må svenskene henge i for å gå til sluttspill. Den gamle storheten Tsjekkia har åpnet enda verre i tidenes merkeligste VM; med to tap og en seier i forlengning ligger de poenget bak Sverige og nest sist. (SVT2, Vsport 1)

20.00: Fotball, Eliteserien menn 5. runde: Molde – Vålerenga fra Aker Stadion. Vålerenga og Vidar Örn Kjartansson har levert et godt stykke under forventningene så langt. Nå venter en av sesongens tøffeste bortekamper. Serieleder og gullfavoritt Molde imponerte da de snudde til 3–2-seier i sluttminuttene på Lerkendal sist. (Eurosport N)

20.30: Darts, Premier League, 15. runde. (Vsport +)

22.03: Golf, Charles Schwab Challenge (7,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Colonial CC i Fort Worth, Texas. Sist helgs vinner av PGA-mesterskapet, Phil Mickelson, stiller blant favorittene – men verken Viktor Hovland eller Kris Ventura tar turen til Texas. (Eurosport 1)

01.00: Golf, Bank of Hope Matchplay (1,5 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre spilledag fra Las Vegas, Nevada. (Vsport Golf)

01.00: Ishockey, NHL-sluttspillet, åttedelsfinale 5. kamp (b. av 7): Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens fra Scotiabank Arena. Maple Leafs leder 3–1 i kamper og kan avgjøre på hjemmebane. (Vsport 1)

03.30: Ishockey, NHL-sluttspillet, åttedelsfinale 6. kamp (b. av 7): Nashville Predators – Carolina Hurricanes fra Bridgestone Arena. Hurricanes leder 3–2 i kamper og har «matchpuck». (Vsport 2)