Japansk legeforening advarer: OL kan føre til nytt mutantvirus

Foreningen, som ifølge nyhetsbyrået AFP representerer 130 leger over hele Japan, mener at lekene kan føre til en ny katastrofe.

– Opprinnelig ble Tokyo-OL kalt et arrangement for å vise gjenoppbyggingen fra jordskjelv- og tsunami-katastrofen i 2011, men Tokyo-OL kan føre til en ny katastrofe, sier Naoto Ueyama, lederen av foreningen.

Han frykter at en ny virusvariant kan oppstå som kanskje vil bli oppkalt etter lekene i den japanske hovedstaden.

Den japanske regjeringen, OL-arrangøren og Den internasjonale olympiske komité (IOC) har alle lovet at de allerede utsatte lekene vil bli holdt med strenge smittevernregler. Det åpnes ikke for tilreisende publikummere fra andre land. En avgjørelse om Japans innbyggere får tilgang til tribunene, er ventet å komme i juni.

Ifølge Reuters har kun fem prosent av den japanske befolkningen fått vaksine så langt.

– Folk fra mer enn 200 nasjoner er planlagt å komme til OL som begynner om åtte uker og vil utgjøre en fare, sier Ueyama.

[ 6000 Tokyo-leger advarer mot presset helsevesen – krever OL-avlysning ]

– Nødsituasjon

Den omtalte legeforeningen er ikke alene om å være skeptisk til OL som starter 23. juli. The Tokyo Medical Association, med over 20.000 medlemmer, har ikke bedt om kansellering, men kommer med en klar oppfordring.

– Å avholde OL uten tilskuere er det absolutte minimum gitt dagens situasjon, sa leder Haruo Ozaki på en pressekonferanse torsdag.

– Dette er OL i en nødsituasjon, la han til.

Ozaki oppfordret videre regjeringen til å stramme inn tiltakene og kalte det «siste sjanse» til å få ned smittetallet før OL.

I Tokyo tillater de nåværende restriksjonene opptil 5000 tilskuere eller 50 prosents kapasitet.

[ Japansk storavis og OL-partner vil ha OL avlyst ]

75 prosent vaksinert

Blant folket i Japan har det også vært stor motstand mot OL. Over 80 prosent av de spurte i en meningsmåling for to uker siden skulle helst sett at OL ble utsatt eller avlyst.

Det var avisen Asahi Shimbun som presenterte undersøkelsen. Avisen er også offisiell partner for sommer-OL, men publiserte onsdag en leder som tar til orde for at hele arrangementet bør avlyses.

IOC-president Thomas Bach har uttalt at minst 75 prosent av utøverne og lederne som skal bo i OL-landsbyen i Tokyo vil være vaksinert før lekene starter.

IOC er også enige med Pfizer om en vaksineavtale som skal sikre vaksiner til de fleste utøverne, også de norske, fram mot starten 23. juli.

[ IOC-presidenten: – De fleste i OL-landsbyen vil være vaksinert ]

Tiltak

Det vil samtidig bli strenge restriksjoner for alle involverte. OL-arrangøren har publisert omfattende regelbøker til utøvere, støtteapparat og presse.

Tiltakene der inkluderer for eksempel daglig testing og forbud mot bruk av offentlig transport.

I Japan er det så langt registrert 725.536 tilfeller av koronasmitte, ifølge Worldometers. 12.497 er døde.

Smittetrenden er på vei ned igjen etter at en ny bølge toppet seg med over 7700 nye tilfeller på én dag i begynnelsen av mai.

[ 350.000 OL-nei: – Liv er viktigere enn penger ]