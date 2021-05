Innbytter Molins reddet Rosenborg på overtid

Et langt innkast fra venstreback Adam Andersson to minutter inn i overtiden havnet etter hvert hos Kristoffer Zachariassen, men det var innbytteren Molins som fikk æren av å score det forløsende 2-1-målet.

Tre poeng var fortjent nok, for Rosenborg var nok det beste laget selv om de slett ikke glitret. I 2. omgang var Rosenborg periodevis svake.

Rosenborg tok oppskriftsmessig ledelsen i det 35. minutt. Et innkast havet i føttene på Edvard Tagseth, og den lille trønderen fant Even Hovlands hodet med et nydelig og presist bananinnlegg. Midtstopperen headet ballen ned til venstre for Sandefjord keeper Jacob Storevik. Markeringen i vertenes forsvar var langt fra patent.

Rosenborg tok over kampen helt etter scoringen.

– Vi var ikke der fra start, men vi tok oss kraftig inn igjen, sa målscorer Even Hovland til Discovery til pause.

Markerte

I 2. omgang tok det ikke lang tid før lagene var like langt.

Kristoffer Normann Hansen startet på benken, men kom inn allerede i det 20. minutt for en skadd Franklin Nyenetue. Fem minutter etter pause markerte han seg skikkelig med nok et flott langskudd. Han fikk god plass på kanten av 16-meteren og skrudde ballen i motsatt kryss utenfor rekkevidden til Rosenborgs landslagskeeper André Hansen.

Målet var flott, men ikke like flott som skuddet som gikk i mål fra 40 meter mot Tromsø i forrige kamp. Kristoffer Normann Hansen hadde også en god avslutningsmulighet fem bare minutter igjen av kampen.

Middels

Rosenborg har vært ujevne i sesongstarten til tross for at de ligger på 2.-plass etter seks spilte kamper. Det er blitt tre seirer, to uavgjort og ett tap. Det har gitt elleve poeng, og det gjør at de er to poeng bak serieleder Bodø/Glimt med én kamp mer spilt.

– Ingen superkamp av oss, men det er deilig med tre poeng. Jeg er glad for at jeg hjelper laget og gjør bare jobben min, sa matchvinner Guillermo Molins.

(©NTB)