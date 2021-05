Eliteserieklubber markerte støtte til bredden før kampstart

Glimt-spillerne holdt opp drakter og skjerf fra breddeklubber før oppgjøret mot Haugesund. På Åråsen kom Lillestrøm og Odd-spillerne ut på banen med plakater med påskriften «Få bredden i gang – nå»

Strømsgodset-spillerne holdt på sin side opp drakter fra breddeklubber før kampen mot Tromsø.

– Først og fremst må vi åpne bredden for folkehelsa. Det er både for den fysiske og mentale helsa til folk at vi kommer i gang snart, sier Glimt-spiller Vegard Leikvoll Moberg.

Ifølge NRK har Norsk Toppfotball oppfordret klubbene til å markere støtte til breddefotballen. Rosenborg har varslet at klubben vil ha en lignende markering som den Glimt hadde torsdag, før sin kamp søndag.

– Vi vil markere at vi selvfølgelig støtter dette og jobber for å få bredden i gang. Dette er viktig både for fotballen, rekruttering og det helsemessige aspektet, sier daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug, til NRK.

