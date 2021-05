Kristoff om Tour de France-uttaket: – Har kniven på strupen

Det er i et intervju med TV 2 at den norske sykkelstjernen lufter egne tanker rundt uttaket til et av sesongens store høydepunkter.

– Jeg har ikke akkurat levert noen heidundrende prestasjoner i år. Selv om det har bedret seg litt i det siste så føler jeg at jeg har kniven på strupen når det gjelder en plass på Tour de France-laget, sier Kristoff til kanalen.

UAE-ledelsen har tidligere kommunisert at Kristoff er tiltenkt en plass i Tour de France-troppen. Samtidig blir lagets hovedmål å forsvare fjorårsseieren til Tadej Pogacar.

Det gjør at mange av plassene er opptatt og øremerket den sterke slovenerens hjelpere.

– Per i dag er nok ikke jeg inne på laget. Jeg vil tippe det er 50 prosent sjanse for at jeg får være med, sier Kristoff.

Han skal i tiden som kommer sykle Critérium du Dauphiné. Det blir anledning til å aktualisere eget kandidatur.