Hovlands hobby har hjulpet med stress i pressede situasjoner: – Kan ta mye derfra over til golf

Hovland har nemlig spilt mye poker den siste tiden når han ikke spiller turneringer og har fri. Det føler han selv har hjulpet ham i golfen, der han i flere turneringer har holdt hodet kaldt når det har kokt som mest.

– Iblant blir jeg jo nervøs, spesielt når det betyr litt ekstra, men jeg blir ikke så stresset. Jeg spiller en del poker, og tror det har hjulpet tankegangen min. Både i golf og poker er det matematikk involvert, sier han til NTB.

– Det er strategier, tall og statistikk i både poker og golf, som er spennende. Man kan gjøre alle de riktige valgene og likevel tape i poker, noe som også kan skje i golf. Men i lengden jevner ting seg ut. Jeg synes det er veldig gøy med poker og har mye å lære der. Man kan ta med seg mye fra poker til golf og mye fra golf til poker.

Leverer «alltid» siste dag

Hovland-søndag har blitt et begrep i golfmiljøet. Det handler om at nordmannen «alltid» leverer på den fjerde og siste dagen av en turnering. Senest i Valspar Championship i starten av mai bykset han oppover listene med den beste søndagen av samtlige spillere.

– Som sagt stresser jeg ikke så mye, og synes golf er gøy. Da blir det lett å levere også den siste dagen, og som oftest har jeg ikke noe å tape, sier han.

Hovland har blitt en medieyndling i løpet av sin relativt korte proffkarriere. I tillegg er han en av få spillere som gjennom rundene opprettholder humøret, smiler og er blid, selv om det ikke alltid går veien.

– Selv om alle tror jeg er blid hele tiden, er jeg jo ikke det. Jeg blir frustrert og viser følelser iblant. Men i den norske kulturen ligger det jo at man er høflig og ålreit. Det krever ikke så mye, og jeg har alltid smilt mye. Det er bare sånn jeg er. Det er hyggelig at folk synes det er kult at jeg er en blid fyr. Det gjør meg bare blidere, sier han og smiler.

Bruker ikke mental trener

Golfstjernen forteller at han ikke benytter seg av en mental trener. Hovland har blitt hyllet for sin mentalitet og å ikke la dårlige slag ødelegge for resten av runden. Han er en mester i å tenke framover.

– Det er ikke noe hokuspokus. Jeg lærer mye av de turneringene jeg spiller, men har ingen mentale rutiner eller gjør noe spesielt. Men jeg stoler på mine ferdigheter. Jeg har et nærspill som ofte redder meg, siden jeg har blitt en bedre putter og chipper.

– Så en dobbeltbogey (to slag over par) på et hull er ikke verdens undergang. Og så spiller man fire runder. Det går alltid litt opp og ned.

Stabiliteten og det solide spillet har gjort at Hovland er en av favorittene til alt han stiller opp på.

– Det er kult. Folk har troen på meg, det har jeg også. Det er ikke langt unna før jeg har en seier til, men jeg stresser ikke noe med det. Jeg vil vinne mer selvfølgelig, men fortsetter jeg å gjøre det jeg har gjort i det siste, vet jeg at jeg har en god sjanse til å vinne i alt jeg stiller opp i.

