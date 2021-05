Han tar over som ny generalsekretær i Norges idrettsforbund: – Idretten har betydd enormt mye for meg

Idrettsforbundet bekrefter ansettelsen av Aas onsdag. Han tiltrer stillingen 15. september.

– Idretten har betydd enormt mye for meg i oppveksten. Idrettens rolle i samfunnet er utrolig viktig, og jeg kan ikke tenke meg noe som er mer meningsfylt enn denne jobben. Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på de oppgavene som ligger foran oss, sier Aas.

54-åringen fra Oslo har idrettsbakgrunn. Han var aktiv skøyteløper i ungdommen og fikk med seg to NM-titler i juniorklassen. På slutten av 80-tallet var han også del av seniorlandslaget hvor det ble sølv på 1500 m under NM 1989 og bronse på samme distanse i 1987.

Fra 2010 til 2014 var han generalsekretær i Norges Skøyteforbund. Aas er i dag leder i Aktiv Skøyteklubb og er i tillegg styremedlem i Oslo idrettskrets.

– Vi gleder oss til å få Nils Einar Aas om bord i rollen som generalsekretær slik at vi kan styrke og sikre en god utvikling av norsk idrett fremover. Nils Einar Aas har bred bakgrunn fra idretten og solid erfaring fra næringslivet, og jeg er trygg på at idrettsstyret har gjort et godt valg, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Aas har et spesielt hjerte for anleggspolitikken og vet hvor viktig gode idrettsanlegg er for å skape gode idrettsmiljøer.

– Det blir ikke aktivitet uten god infrastruktur og idrettsanlegg. Noe jeg virkelig brenner for er å gi alle lik mulighet til å delta i idretten uavhengig av sosial bakgrunn, tilhørighet og økonomi, sier han.

Avtroppende generalsekretær Kvalevåg har vært ansatt i jobben siden 2017.

[ Kvalevåg gir seg som generalsekretær i Norges idrettsforbund ]