Vill kriseplan for Bislett Games: Kan fly inn utøvere midt på natta

Steinar Hoen understreker at han setter det på spissen, men kriseplanen han lanserer overfor NTB som en mulig løsning, viser iallfall hvor mye han vil arrangere Bislett Games 1. juli.

Det er datoen for når Norge trolig slutter seg til EUs vaksinepassordning, som vil gjøre at de vaksinerte OL-utøverne kan komme inn i landet uten karantene.

– Hvis vi ikke får noen unntak, er det ikke utenkelig at vi booker et fly som går fra Stockholm midnatt dagen før, og som er i Oslo 1. juli. Utøverne kommer da på hotell i 2-3-tida, og konkurrerer kvelden etter, sier Hoen til NTB.

– Vil internasjonale stjerner gå med på det?

– Ja, hvis jeg snakker med dem om det, så tror jeg det, sier Hoen.

Sover ikke godt

En knapp måned før Bislett Games etter planen skal arrangeres, er det meste fortsatt uklart. Mye kan endre seg i ukene framover, både hva gjelder smittetrykk og koronaregler.

Hoen sier Bislett Games er i en særstilling og kan kaste seg fort rundt. Det gjør at de ikke trenger å avlyse på grunn av for lite tid til forberedelser.

– Jeg tror det er et annet klima 1. juli enn det er nå. Mye skal gå gærent hvis vi ikke kan arrangere. Er det usikkerhet: ja. Sover jeg godt om natta: nei. Men har jeg håp? Ja! Vi mener vi kan gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier Bislett Games-generalen.

To ubesvarte spørsmål

Det er to spørsmål som gjenstår: Hvordan kan utøverne slippe inn uten karantenetid, og hvordan blir reglene for tilskuere?

Nasjonalt ser det ut til at det blir åpning for 5000 tilskuere fordelt på ti kohorter, men Oslo kan komme med egne regler.

Når det gjelder karanteneunntaket for utøverne, påpeker Hoen at utøverne kommer til å være vaksinert, og at de er på arbeidsreise.

– Hvis vaksinesertifikatet blir gjeldende fra 1. juli, og vi har vaksinerte utøvere. Kan de da få et unntak for å komme inn dagen før for eksempel?

Foreløpig vil ikke Hoen rette forespørsler om dette til myndighetene. Erfaringene fra fjoråret, da det ble arrangert et Impossible Games, tilsier at situasjonen kan endre seg radikalt.

– Vi vil fremme forespørslene når vi vet hvilke forespørsler vi skal fremme. Hvis vi hadde søkt nå, hadde vi fått nei, men det er etter dagens regler, sier Hoen.

Håper på fest i Oslo

Han er klar på at alt kan endre seg, også til det verre. En ukontrollert smitteutvikling eller nye mutanter som vaksinene ikke biter på kan gjøre det umulig å arrangere.

Men håpet er altså at 5000 tilskuere kan sluses gjennom tolv innganger (medregnet nødutganger) inn til et Bislett Games med internasjonale utøvere på startstreken.

– Vi må også spørre oss om ikke vi i Norge skal ta litt ansvar for å arrangere noe vi og. Nå har vi avlyst skirenn og spilt landskamper på Malta. Hvis man blir invitert på fest gang på gang, skal man ikke arrangere selv en gang og? spør Hoen.