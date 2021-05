Tirsdagens TV-sport, time for time

10.32: Tennis, kvalifisering til French Open, også kalt Roland Garros, 1. runde. Dette er oppvarming til en av tennisens største begivenheter. Casper Ruud er blitt god nok til at han kan stå over denne kvalifiseringen. (Eurosport N)

15.15: Ishockey, Elite-VM menn i Riga, Latvia, gruppespillet: Gruppe B (Arena Riga): USA – Kasakhstan. Amerikanerne styrket selvtilliten etter at de slo erkerival Canada 5–1. (SVT1)

16.02: Tennis, Ultimate Tennis Showdown fra Paris, andre dag. (Eurosport 1)

16.30: Sjakk, turnering (6 av 10) i Champions Chess Tour (hurtigsjakk), grunnspillet 3. dag. Magnus Carlsen møter Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja, Peter Svidler, Fabiano Caruana og Teimur Radjabov i denne turneringen. (TV2 Sport2)

18.00: Fotball, 1. divisjon menn, 3. runde: HamKam – Grorud, Jerv – Stjørdals-Blink, Ranheim – Start, Strømmen – Bryne, Åsane – Raufoss. HamKam er serieleder og Kjetil Rekdals menn har ennå ikke sluppet inn mål. Motstander Grorud har vært vriene å score på så langt. Runden tjuvstartet i pinsen ved at Aalesund slo KFUM Oslo 1–0. (Studiosending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss)

19.15: Ishockey, Elite-VM menn i Riga, Latvia, gruppespillet: Gruppe B (Arena Riga): Finland – Norge. Tap for Tyskland og seier over Italia så langt for de norske iskrigerne. (Viasat4). Gruppe A (Olimpiskais): Sveits – Sverige. Svenskene har to tap allerede og står med null poeng i et av deres verste VM noensinne. (SVT2, V Sport 1)

20.00: Dart, Premier League darts, 14. runde. (Vsport +)

20.00: Tennis, Ultimate Tennis Showdown fra Paris, andre dag fortsetter. (Eurosport 1)