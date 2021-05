Southgate venter med EM-uttaket – 33 spillere EM-aktuelle

Bruttotroppen er fylt opp med blant andre debutantene Ben Godfrey og Ben White og de skadeforfulgte stjernene Harry Maguire og Jordan Henderson.

Liverpool-back Trent Alexander Arnold er også med i troppen til tross for spekulasjonene om at han vil bli utelatt.

[ Slik spilles fotball-EM ]

– Jeg føler at vår situasjon er mer komplisert enn for noe annet land akkurat nå. Vi har visst en stund at blant de 33, har tolv fremdeles europakamper igjen. Så vi har behov for ekstra spillere til treningsleiren, sier Southgate om avgjørelsen.

– Om du kan du legger til et par skader følte vi at vi trengte mer tid til å ta en god avgjørelse, sier han.

England møter Østerrike og Romania i to treningskamper 2. og 6. juni. De åpner EM mot Kroatia 13. juni, mens de også skal møte Skottland (18.6) og Tsjekkia (22.6) i gruppespillet. Englands gruppespillkamper spilles på Wembley.