Kinesisk idrett tar grep etter 21 døde i ultramaraton

Et fryktelig uvær rammet lørdag et område midt under den 100 kilometer lange ultramaratonen nær byen Baiyin i Gansu-provinsen. 172 løpere stilte til start, men 21 av dem kom aldri hjem igjen i live.

Væromslaget kom brått. I tillegg til hagl og isregn falt temperaturen kraftig til så lavt som 24 minusgrader. Mange av deltakerne ble stående fast i bratt og ulendt terreng.

Overlevende har fortalt at varmeteppene løperne fikk av arrangøren, ble blåst i stykker i den sterke vinden. Andre har fortalt at de så døde mennesker på bakken da de forsøkte å ta seg ned fra fjellet.

Spørsmålet lokale myndigheter spør seg, er hvorfor arrangøren ignorerte advarslene om ekstremværet. Ledere i idretten i Kina vil nå styrke sikkerheten i framtidige løp. De ansvarlige skal ha beredskapsplaner klare og være i stand til å avlyse konkurranser på kort varsel.