Golfranking: Hovland ned ett hakk – superveteran bykset 83 plasser

For tre uker siden klatret Hovland til 11.-plassen på rankingen. Det er bestenotering for hans del.

Oversikten ble oppdatert etter at PGA-mesterskapet ble ferdigspilt søndag. Der var Hovland en av vinnerkandidatene, men 23-åringen fikk ikke spillet til å flyte under røffe forhold.

Han endte på en delt 30.-plass og to slag over par. Superveteranen Phil Mickelson (50) vant overraskende og ble tidenes eldste vinner av en majorturnering. Amerikaneren stoppet på seks slag under par.

Triumfen skjøt Mickelson opp fra 115.- til 32.-plassen på verdensrankingen. Den toppes fortsatt av USA-stjernen Dustin Johnson foran landsmannen Justin Thomas.

Årets tredje majorturnering er under en måned unna. US Open går i år i La Jolla i California og starter 17. juni.

[ Hovland langt bak da Mickelson skrev historie som eldste Major-vinner noensinne ]