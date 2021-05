Ruud tok karrierens andre ATP-tittel: – Det er vanskelig å finne alle ordene

Daft Punks låt «One more time» ble spilt under oppvarmingen i solskinnet i idylliske Genève i Sveits, og det lyktes endelig igjen for Snarøya-gutten etter to finaletap.

Den første seieren kom i Buenos Aires i 2020. Dermed fikk Ruud sin første tittel på europeisk jord. Lørdagens finale vant nordmannen i strake sett 7-6 (8-6), 6-4.

– Det er vanskelig å finne alle ordene, men det har vært en utrolig uke her i Genève. Jeg har lenge sett fram til denne turneringen. Jeg så ofte på den på TV da jeg var ung, og det har alltid virket som et bra sted, sa Ruud til arrangøren umiddelbart etter at seieren var et faktum.

Motstanderen, den israelskfødte canadieren Shapovalov, er nummer 15 på ATP-rankingen. Hans beste plassering på rankingen var i september 2020 med 10.-plass.

De to ungguttene åpnet jevnt i Genève, der begge kjempet for sin andre ATP-tittel. Det var første gangen Ruud og Shapovalov møttes til kamp, og i sin fjerde finale var det Ruud som kunne juble høyest til slutt.

Ved siden av seirene i Buenos Aires i 2020 og i Genève, var Ruud i finale i Houston (2019) og Santiago (2020).

Fem settballer

Seieren vil sende Ruud opp på 16.-plass på ATP-rankingen kommende uke. Det er det samme som hans bestenotering i karrieren.

Shapovalov og Ruud fulgte hverandre og holdt egne servegame fram til 3-3 i førte sett. De tre neste servegamene til Ruud ble vunnet uten noen Shapovalov-poeng, men canadieren hadde også grei kontroll på egne game og sendte settet til tiebreak.

Der vant de hvert sitt servepoeng av hverandre, og på stillingen 3-2 til Ruud klarte nordmannen å ta to nye poeng fra Shapovalovs serve.

Deretter servet Ruud seg til fire settballer. Shapovalov reddet alle fire og spilte seg inn i settet igjen, før Ruud tok de to neste poengene.

Mer jubel

I sett nummer to fortsatte de to stortalentene den jevne duellen fram til 2-2. Da fikk Ruud fire breakballer, de første i kampen. De tok han ikke vare på, men på den femte lyktes det for nordmannen i det suverent lengste gamet i kampen.

Dermed kunne Ruud fortsette det solide spillet i egne servegame og juble for tittel nummer to med 6-4 i det andre settet.

– Denne uka har vært utrolig for meg med min andre tittel. Jeg har spilt bra og nytt atmosfæren, sa den norske 22-åringen.

Nå reiser Ruud til Mallorca for å slappe av noen dager og deretter trene seg opp før avreise til Paris og sesongens store mål: Grand Slam-turneringen Roland-Garros 30. mai.

– Det er den tøffeste grusturneringen i året. Denne sesongen har jeg vært god på grus, og jeg ser fram til Paris. Jeg håper jeg går videre til uke to, sa Ruud.

