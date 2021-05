Golden Knights snudde til seier mot Zuccarellos Wild

Golden Knights gikk med det opp i 2-1-ledelse i åttedelsfinalen som skal avgjøres over sju kamper.

Ryan Hartman og Joel Eriksson Ek scoret målene for Wild i første periode. I midtperioden snudde laget fra Las Vegas kampen med mål fra Mark Stone, Patrick Brown og Reilly Smith.

William Karlsson la på til 4-2 for bortelaget to og et halvt minutt før slutt før Stone satte inn sitt andre i tomt bur et knapt minutt før kampen var over.

Zuccarello fikk 15.26 minutter på isen for Wild. Neste oppgjør spilles natt til søndag.

[ 1-3-tap for Zuccarello og Wild mot Golden Knights ]

Sluttspill National Hockey League (NHL) torsdag, 1. runde (best av 7):

Central, 3. kamp:

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 5-6 e.f. (sammenlagt 2-1).

East, 3. kamp:

New York Islanders – Pittsburgh Penguins 4-5 (sammenlagt 1-2).

North, 1. kamp:

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 1-2 (sammenlagt 0-1).

West, 3. kamp:

Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 2-5 (sammenlagt 1-2).