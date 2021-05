Fredagens TV-sport, time for time

10.00: Motorsport, Monaco Grand Prix, Porsche Supercup, kvalifisering. (Vsport1)

11.45: Motorsport, Formel-2, første race Monaco Grand Prix. (Vsport1)

12.23: Sykling, Giro d’Italia, verdenstouren (18 av 33): 13. etappe (flat), 198 km Ravenna – Verona. Det er enda en uke igjen for Tobias Foss og rytterne som skal rundt Italia der de snor seg gjennom frodig, grønt landskap. (Eurosport 1)

15.15: Ishockey, elite-VM menn i Riga, Latvia, gruppespillet: Gruppe A (Olimpiskais): Det russiske ishockeyforbundet – Tsjekkia. Russland får heller ikke her delta som selvstendig nasjon på grunn av dopingstraff. Norge spiller sin første kamp i mesterskapet lørdag. (SVT1, Vsport1)

15.30: Motorsport, Rally Portugal (grus) i Matosinhos (VM-runde 4 av 12): 1. dag. Dagens siste prøve 20.03. Andreas Mikkelsen skulle vært med her, men måtte trekke seg etter å ha testet positivt på covid-19. Han håper å være tilbake til neste VM-runde i Italia. Mats Østberg og Ole Christian Veiby planlegger å stille til start torsdag i tillegg til norsk-svenske Oliver Solberg. (Eurosport N)

18.00: Svømming, EM i Budapest, Ungarn, 12. dag: Finaler (6): 1500 m kvinner (Malene Rypestøl), 50 m butterfly menn, 100 m rygg kvinner, 200 m bryst kvinner, 200 m fri menn, 4 x 200 m fri kvinner. Semifinaler 200 m rygg menn, 100 m fri kvinner, 50 m bryst menn, 200 m medley kvinner. Tolv norske svømmere kjemper mer eller mindre desperat for OL-plasser i bassenget i Budapest. Så langt er det bare Henrik Christiansen som har fått klarsignal til lekene av norske svømmere. (NRK2)

19.00: Golf, USAs PGA-mesterskap i Kiawah Island, South Carolina. Årets 2. majorturnering for menn. Viktor Hovland har spilt inn enorme 60 millioner kroner siden han ble proff i 2019. Dette er en av de mest pengestinne turneringene i løpet av året. Hovland noterte seg for fire birdier, én bogey og 13 par under krevende vindforhold første dag og fikk en knallstart da turneringen startet torsdag. han er i delt ledelse. (Viasat Golf)

19.15: Ishockey, elite-VM menn i Riga, Latvia, gruppespillet: Gruppe B (Arena Riga): Canada – Latvia. Canada er blant favorittene til å vinne mesterskapet, men hjemmenasjonen har mobilisert veldig til VM på hjemmebane. (SVT2, Vsport1)

20.00: Motorsport, Rally Portugal (grus) i Matosinhos: Første dag, andre etappe. (Eurosport N)

20.45: Fotball, engelsk opprykkskvalifisering, semifinale 2. kamp: 1. divisjon: Blackpool – Oxford fra Bloomfield Road. Her leder hjemmelaget 3–0 etter første kamp og bør ha finalebilletten i lomma. (Vsport2)

00.30: Ishockey, sluttspill National Hockey League (NHL), 1. runde (best av 7): East, 4. kamp: Boston Bruins – Washington Capitals. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL-sluttspillet, 1. runde (best av 7): Central, 3. kamp: Nashville Predators – Carolina Hurricanes. (Vsport2)

03.00: Ishockey, NHL-sluttspillet, 1. runde (best av 7): North, 2. kamp: Edmonton Oilers – Winnipeg Jets. (V Sport)

03.30: Ishockey, NHL-sluttspillet, 1 runde (best av 7): West, 3. kamp: St. Louis Blues – Colorado Avalanche. (Vsport1)













Mellomtittel h3

brødtekst





---

Fakta h4 (trenger riktig kode)





---