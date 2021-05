EN GIGANT: Den 11 år gamle varmblodshingsten Gigant Invalley (V75-7) er helt klart en av Norges beste elitetravere for tiden. Hittil i karrieren har han kjørt inn over 2,8 millioner kroner til sin eier, trener og oppdretter Truls Desserud fra Prestfoss i Buskerud. Lørdag ligger han an til å lede løpet sitt til mål. Gunnar Austevoll kusker på vårt bilde, han er makker på Biri lørdag også. (Morten Skifjeld)