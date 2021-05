Torsdagens TV-sport, time for time

11.25: Sykling, etapperittet Giro d’Italia på UCIs verdenstour, 12. etappe (kupert – 212 km): Siena – Bagno di Romagna. Tobias Foss (Jumbo-Visma) tråkker videre som eneste norske deltager. I går gjorde han en ny god etappe og selv om han endte 3.35 minutter bak etappevinner Mauro Schmid fra Sveits avanserte nordmannen til en niendeplass i sammendraget, 2.49 bak teten. Egan Bernal fra Colombia kjører fortsatt i den rosa ledertrøya. Han økte forspranget til sine argeste utfordrere i går og ligger nå 45 sekunder foran russeren Aleksander Vlasov. (Eurosport 1)

11.30: Motorsport, formel 1. Første trening før helgens Monaco GP. (Vsport 1)

13.20: Motorsport, formel 2. Kvalifisering før helgens Monaco GP. (Vsport 2)

11.30: Motorsport, formel 1. Andre trening før helgens Monaco GP. (Vsport 1)

18.00: Svømming, EM fra Budapest, Ungarn, 11. konkurransedag, finaler: 200 m butterfly kvinner, 100 m rygg menn, 200 m fri kvinner, 200 m bryst menn, 200 m medley menn, 4 x 100 m medley. Semifinaler: 100 m rygg kvinner, 200 m fri menn, 200 m bryst kvinner, 50 m butterfly menn. (NRK 2)

18.00: Fotball, 1. divisjon – OBOS-ligaen, 2. runde: Fredrikstad – Sandnes Ulf fra Fredrikstad Stadion. FFK åpnet med sterk borteseier over Åsane, Ulf tapte 1–2 hjemme for Start (Eurosport N). Kampene Grorud – Strømmen og Ullensaker/Kisa – Åsane sendes på nettkanalene Discovery+ og Eurosport Player.

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, kvartfinale 2. kamp: Veszprém HC (Ungarn) – HBC Nantes (Frankrike) fra Veszprém Arena. Nantes vant første kamp 32–28. (Vsport 1)

19.00: Fotball, engelsk League Two, opprykkskvalifisering, semifinale 1. kamp: Tranmere Rovers – Morecambe fra Prenton Park i Birkenhead. (Vsport 2)

19.00: Golf, PGA Championship (15 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Kiawah Island, South Carolina. Vårt golfess Viktor Hovland har snart spilt inn enorme 60 millioner kroner siden han ble proff i 2019. Nå står en av de desidert mest pengestinne turneringene for tur. Hovland sto over forrige helgs turnering i Texas for å lade opp til denne, som også er årets andre majorturnering. Han spiller i en trio med britiske Lee Westwood og Xander Schauffele fra USA de to første dagene. I dag starter de på sin runde klokka 14.22 norsk tid. (Vsport Golf)

20.00: Fotball, engelsk FA-cup kvinner, 5. runde: Chelsea – Everton fra Kingsmeadow i London. Guro Reiten og Chelsea vant den hjemlige Superliga-tittelen, men tapte mesterligafinalen. FA-cupen er et nytt viktig trofé å jakte på. (Vsport 3)

20.05: Baseball, USAs Major League: Texas Rangers – New York Yankees fra Globe Life Field i Arlington. (Vsport +)

20.30: Fotball, Eliteserien, framskutt fra 14. runde: Rosenborg – Brann fra Lerkendal i Trondheim. RBK har unngått å tape hittil, men fikk med seg heldige bortepoeng både mot Vålerenga og Bodø/Glimt. Brann, under ledelse av eks-RBK’er Kåre Ingebrigtsen, har hatt en katastrofal sesongstart: Tre tap, null poeng og 1–10 i målforskjell. «Brutter’n» får kanskje ikke et hyggelig gjensyn med Lerkendal? (TV Norge)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, kvartfinale 2. kamp: Barcelona (Spania) – Mesjkov Brest (Hviterussland) fra Palau Blaugrana. Barcelona har vunnet mesterligaen ni ganger og vant den første kampen mot Brest 33–29. (Vsport 1)

00.30: Ishockey, NHL-sluttspillet, åttedelsfinaler 3. kamp (best av 7): Tampa Bay Lightning – Florida Panthers fra Amalie Arena. Tampa Bay leder 2–0 i kamper. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL-sluttspillet, åttedelsfinaler 3. kamp (best av 7): New York Islanders – Pittsburgh Penguins fra Nassau Coliseum. Det står 1–1 i kamper. (Vsport 2)

01.30: Ishockey, NHL-sluttspillet, åttedelsfinaler 1. kamp (best av 7): Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens fra Scotiabank Arena. (Vsport +)

03.30: Ishockey, NHL-sluttspillet, åttedelsfinaler 3. kamp (best av 7): Minnesota Wild – Vegas Golden Knights fra Excel Energy Center i Saint Paul. Mats Zuccarello og Minnesota tapte 1–3 for Vegas natt til onsdag. Det står 1–1 i kamper. (Vsport 1)