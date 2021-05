Strid om Line Andersens påvirkning på arbeidsmiljøet i NRK

– Jeg opplever at hun har en positiv innvirkning. Hun har mye engasjement og er en ekstremt dyktig journalist. Hun har kloke tanker, og jeg opplever henne som reflektert. Hun ser ofte dem som ikke stikker seg fram.

Det sa kollega og tidligere fagforeningsrepresentant Berit Rekaa i Oslo tingrett torsdag.

TV-profil Andersen har saksøkt NRK fordi hun mener seg utsatt for en «usaklig endringsoppsigelse» etter at hun ikke fikk komme tilbake til NRK-sporten høsten 2020.

Episoder

Sentralt i konflikten mellom Andersen og NRK står episoder knyttet til NRKs sjakksendinger høsten 2019. Her oppsto det en opphetet stemning, og møtet endte med at Andersen kalte enkelte av sine kolleger «jævla idioter».

Andersen ble tatt av som programleder for sjakksendingene og har ikke jobbet på sporten siden. Hun er midlertidig flyttet til kulturredaksjonen.

– Jeg har opplevd at folk har blitt flyttet på, men aldri at folk har blitt satt til å gjøre andre oppgaver som det hun har blitt. Det blir som å sette Zlatan Ibrahimovic i mål, sa Rekaa da hun vitnet i rettssaken torsdag morgen.

– Aldri ufin

Andre vitner beskrev Line Andersen som svært kompetent, engasjert og en som løftet det faglige nivået gjennom sine innspill og prestasjoner som programleder.

Tidligere NRK-kollega Stein Magne Os sa han aldri har opplevd Line Andersen som ufin, men medga at hun kan «ta litt mer plass enn enkelte av oss andre».

Også produksjonsleder Maren Raustøl Pedersen ga Line Andersen de beste skussmål. Hun sa at dårlig arbeidsmiljø i NRK-sporten ikke var relatert til Line Andersens atferd.





Utskjelling og ubehag

Men andre vitner fortalte en annen historie om hvordan det var å jobbe med Andersen. Flere trakk fram episoder med utskjelling, og enkelte ga uttrykk for å ha opplevd det direkte ubehagelig å samarbeide med henne.

– Det er flere som sier at det er nok, jeg vil ikke jobbe med Line lenger. Man kan få et unnskyld, men det betyr ingenting hvis det ikke har ført til en reell endring, at det er et reelt ønske om å agere på en annen måte, sa hovedverneombud Hans-Ole Hummelvoll da han vitnet.

Flere av vitnene i Oslo tingrett var personer som jobbet direkte med Andersen i forbindelse med de omtalte sjakksendingene. De beskrev alle en svært problematisk relasjon til Line Andersen.

Ikke løst

I etterkant av problemene som oppsto i sjakkredaksjonen i 2019 ble det igangsatt en konflikthåndteringsprosess. Line Andersen ble aldri en del av denne prosessen fordi hun var kritisk til måten den skulle gjennomføres på.

Organisasjonspsykolog Astri Lindholm innrømmet i retten at det var et problem at Andersen ikke ville være en del av prosessen.

– Jeg har aldri opplevd at noen ikke vil snakke med meg, sa Lindholm. (NTB)

