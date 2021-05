NRK-kollegaen som tok over sjakken: – Alt var kaos

– Alt var kaos, sa Ole Rolfsrud, som var innkalt av NRK som vitne i saken Line Andersen har anlagt mot sin arbeidsgiver.

Rolfsrud var kollegaen som vikarierte som programleder for sjakksendingene i 2019 i Andersens sykefravær. Meningen var at han skulle lede tre sendinger, så skulle Andersen komme tilbake og lede de tre siste sendingene i VM i Fischer-sjakk.

Rolfsrud fortalte om kollegaer som var urolige da Andersen skulle komme tilbake. I forkant av et redaksjonsmøte ble det strid om en pressemelding der Andersens navn var utelatt, og dette preget møtet.

- En stor byll sprakk

Møtet endte med at Andersen kalte sine kolleger «jævla idioter», hvorpå hun forlot rommet. Dette utviklet seg til en stor konflikt, som endte med at sportsredaktør Egil Sundvor bestemte at Andersen ikke skulle inn som programleder, men erstattes av Rolfsrud i de tre siste sendingene.

– En stor byll sprakk, og Egil Sundvor tok lederskap og gjorde sitt til at en slik oppførsel fikk konsekvenser, og det synes jeg var bra, sa Rolfsrud.

NRK-profilen fortalte også om uro da Andersen skulle komme tilbake til sportsredaksjonen høsten 2020.

En annen kollega av Andersen fortalte i sin vitneforklaring at han hadde fått svært negative tilbakemeldinger fra Line Andersen helt tilbake i 2016, under VM i skiskyting i Holmenkollen.

– Jeg var helt kjørt og sov ikke om natten, fortalte han.

Hun valgte Andersen som programleder

[ - Blir som å sette Zlatan i mål ]

Tidligere redaksjonssjef Janne Fredriksen i NRK-sporten sier hun valgte Line Andersen som programleder fordi hun var best, selv om enkelte ansatte protesterte.

– Jeg brukte litt tid på den vurderingen, sa Fredriksen om rekrutteringen av programledere til VM i skiskyting i 2016.

Fredriksen hadde i flere år personalansvar for Line Andersen.

Hun var fredag kalt inn som vitne i Oslo tingrett for å redegjøre for hvordan Andrsen påvirket arbeidsmiljøet, og la ikke skjul på at det hadde vært konflikt rundt Line Andersen.

– Line er den mest krevende medarbeideren jeg har hatt personalansvar for, slo Fredriksen fast.

Krevende og ambisjonsrik

Om skiskytter-VM i Holmenkollen i 2016 sa Fredriksen:

– Jeg ville ha den jeg mente var faglig sterkest, og trosset da litt motstand fra enkelte medlemmer av teamet. Jeg mente at den best egnede faglig var Line, for at vi skulle levere best mulig til publikum, sa Fredriksen i retten.

Hun ble bedt om å utdype hva motstanden besto i:

– Det var vel en slags frykt for at det kunne bli samarbeidsutfordringer, hvis man skulle oppsummere det kort.

Den tidligere redaksjonslederen omtalte Andersen som ambisjonsrik og en kollega som krever mye av dem rundt seg.

– Hun har ofte gode faglige vurderinger, men ikke alltid like gode vurderinger på hvordan vi kan gjøre et team bedre, sa Fredriksen.