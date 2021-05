Hovland leder PGA-mesterskapet etter drømmestart: – Det ser så lett ut

Nordmannen spilte stabilt godt på en dag der flere av de største kanonene gikk over par, som blant andre Bryson DeChambeau og Justin Thomas, de eneste foran Hovland i sammendraget på PGA-touren.

Hovland herjet derimot og endte tre slag under par på den første dagen. Det holder enn så lenge til delt ledelse i den prestisjefylte turneringen.

Han noterte seg for fire birdier, én bogey og 13 par under krevende vindforhold, og spilte jevnt over meget solid golf.

– Han spiller som en spiller på et videospill. Han ser ut som en veteran utpå her. Det ser så lett ut for Hovland, sa de amerikanske kommentatorene da Hovland var på vei inn mot greenen på det siste hullet.

– Jeg kan ikke huske forrige gang jeg følte meg så bra på en golfbane som jeg gjorde i dag. Jeg følte meg veldig komfortabel, sa Hovland selv.

– Det var veldig solid, rett og slett. Jeg gjorde det ganske lett for meg selv. Jeg kunne senket et par putter til, men det var tøft å putte i denne vinden.

[ – «The sky is the limit for Viktor. Han kan bli best i verden ]

Birdier

Trioen Hovland, Lee Westwood og Xander Schauffele startet på hull ti, og Hovland noterte seg for en birdie allerede på 11. hull, etter par på det første.

Også på det neste par-fem hullet, hull 16, noterte Hovland seg for en birdie etter en lang putt. Etter to nye par, var han dermed to under par etter de ni første hullene.

På de ni siste hullene åpnet Hovland med dagens første bogey på 1. hull, et par-fire hull, etter at de to første slagene gikk i hver sin bunker. Men Ekeberg-gutten rettet opp inntrykket allerede på det neste hullet, med nok en birdie på et par-fem-hull.

Deretter ble det par på hull tre, fire, fem, seks og sju, før han bokførte nok en birdie på hull åtte. 1997-modellen fikk en finfin birdiemulighet på det siste hullet, men bommet akkurat på putten, og dermed avsluttet han runden tre slag under par.

[ Hovland foran storturnering: – Vanskelige vindforhold kan passe meg bra ]

Mye vind

Allerede før turneringen trakk mange fram Hovland som en av favorittene til å vinne, og de gnir seg nok i hendene etter den glitrende førsterunden til nordmannen.

Det er ventet mye vind også fredag. Vindkastene er ventet å bli sterkest fredag ettermiddag med hastigheter opp mot 30 kilometer i timen. Hovland slår ut 13.47 lokal tid fredag (19.47 norsk tid).