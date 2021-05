De nordiske fotballforbundene med nytt Qatar-brev til Fifa

Kanalen har fått tilgang til brevet, som er undertegnet av presidentene i Norges, Sveriges, Danmarks, Finlands, Islands og Færøyenes fotballforbund og adressert til Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura.

I brevet krever de nordiske forbundene at situasjonen for migrantarbeiderne bedres, og at menneskerettighetene overholdes på alle VM-tilknyttede steder.

Norge, Sverige og Danmark sendte i slutten av april lignende brev til Fifa, og forbundene deltok for en drøy uke siden på et møte med Fifa, Qatar-representanter, fagforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner.

Krav

I det siste brevet kommer forbundene med klare oppfordringer til Fifa, fordelt på fire punkter. De ser slik ut:

* Presenter de uavhengige rapportene og undersøkelsene gjort av uavhengige organisasjoner som handler om dødsfall og skadetilfeller blant migrantarbeiderne i Qatar i sammenheng med byggingen av VM-konstruksjoner. Dette bør gjøres sammen med de nevnte organisasjonene.

* Krev en fullstendig implementering av allerede vedtatte lovgivninger om arbeidstakerrettigheter i Qatar av de qatarske myndighetene, og be om ytterligere forbedringer, i tett samarbeid med ILO, BWI og andre uavhengige sektorpartnere.

* Krev at menneskerettighetsorganisasjoner får lov til å komme inn i Qatar, og at grunnleggende rettigheter som frihet rundt seksualitet, ytringsfrihet osv., blir overholdt.

* Sørg for at arbeidstakere og menneskerettigheter overholdes på alle fasiliteter som brukes før, under og etter VM. Med alle fasiliteter mener vi ikke bare på stadioner og annen infrastruktur, men også på hoteller, restauranter, andre servicesektorer etc., spesielt med fokus på arbeidstakere ansatt av underleverandører.

Ønsker debatt

De oppfordrer også Infantino til å ta opp menneskerettighetssituasjonen i Qatar på Fifa-kongressen fredag. Der deltar de nordiske fotballforbundene digitalt.

– Vi tror at mange av medlemsforbundene er interessert i å få vite mer om situasjonen i Qatar ettersom VM nærmer seg, og vi ønsker en åpen debatt om dette på kongressen, heter det i brevet.

Qatar ble tildelt 2022-VM i 2010, og siden det har flere tusen fremmedarbeidere mistet livet i landet, ifølge opplysninger avisen The Guardian har samlet inn.

I Norge har en rekke toppklubber og supporteralliansen NSA tatt til orde for boikott av neste års fotball-VM i Qatar. Et spesialutvalgt ledet av Sven Mollekleiv landet på at boikott ikke er å anbefale, men det skal stemmes over saken på et ekstraordinært fotballting 20. juni.

