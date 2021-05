Avaldsnes inngår avtale med svensk bettingselskap

– Avtalen varer ut 2021, men begge parter er åpne for å forlenge samarbeidet, sa kommersiell leder i Avaldsnes, Stian Nygaard, da sponsoravtalen ble presentert på en pressekonferanse torsdag.

Det er ulovlig å markedsføre utenlandsk pengespill i Norge. Det innebærer blant annet drakter og stadionreklame. Men avtalen gjelder utenfor Norges grenser, og Avaldsnes mener derfor at de ikke bryter loven.

– Avtalen er altså en internasjonal avtale og gjelder utenfor Norge. Den er dermed en lovlig avtale i henhold til gjeldende regelverk og norske lover, skriver klubben i en pressemelding.

NFF ikke informert

Gro Tvedt Andersen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, skriver i en SMS til NTB at forbundet ble gjort kjent med saken gjennom mediene.

– Vi har klare regler mot sponsing fra bettingaktører. Vi vil kontakte Avaldsnes for å få fakta i saken, skriver hun.

Idrettspresident Berit Kjøll er ikke fornøyd med avtalen.

– Norsk idrett støtter enerettsmodellen og inngåelse av avtaler med utenlandske bettingselskaper undergraver dette, skriver hun i en SMS til NTB.

Andre forsøk

Avaldsnes inngikk også i 2016 en avtale med et utenlandsk bettingselskap, men trakk seg raskt da Norges Fotballforbund truet med å holde tilbake alle økonomiske tilskudd til klubben dersom avtalen ble en realitet.

– Allerede for fem år siden hadde vi den første kontakten med Betsson. Vi har holdt kontakten med Betsson og henvendte oss til dem igjen våren 2020. Målet var å få på plass en lovlig avtale som kunne sikre toppsatsingen vår fremover. Det er en glede at vi nå er i mål og kan kunngjøre avtalen, heter det i pressemeldingen.

– Forutsigbarhet

Klubben skriver at avtalen er viktig for at den skal kunne satse videre i internasjonal toppidrett.

– Det er kostbart å satse mot seriegull og Champions League. Avtalen gir Avaldsnes forutsigbarhet i en vanskelig tid, står det i pressemeldingen.

– Samarbeidet vårt gjør det mulig å fortsette utviklingen av kvinnefotball og kvinneidrett. Avtalen har stor betydning for de økonomiske rammene for satsingen til Avaldsnes, skriver klubben.