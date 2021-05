Onsdagens TV-sport, time for time

12.53: Sykling, etapperittet Giro d’Italia på UCIs verdenstour, 11. etappe (kupert – 162 km): Perugia – Montalcino. Tobias Foss (Jumbo-Visma) fortsetter å henge godt med i rittet, som eneste norske deltager. På mandagens etappe ble han hektet av med 35 sekunder av klatreren og etappevinneren Egan Bernal fra Colombia, som også leder sammenlagt. Foss holder fortsatt sin 18.-plass i sammendraget, 2.22 minutter bak Bernal. Giroen hadde hviledag i går. (Eurosport 1)

17.30: Fotball, 1. divisjon menn (OBOS-ligaen), 2. runde: Studiosending med direkte innslag fra kampene Bryne – Ranheim, KFUM Oslo – HamKam, Raufoss – Aalesund, Start – Jerv og Stjørdals-Blink – Sogndal. Kampstart kl. 18.00. (Eurosport N)

18.00: Fotball, 1. divisjon menn (OBOS-ligaen), 2. runde: Start – Jerv fra Sør Arena. (MAX)

18.00: Svømming, EM fra Budapest, Ungarn, 10. konkurransedag, finaler: 1500 m fri menn, 100 m fri menn, 100 m bryst kvinner, 50 m rygg kvinner, 200 m butterfly menn, 4 x 200 m fri kvinner. Semifinaler 100 rygg menn, 200 m butterfly kvinner, 200 m bryst menn, 200 m medley menn, 200 m fri kvinner. Henrik Christiansen har merket fraværet av konkurranser og har fått en tung start på mesterskapet, men hadde sjette beste tid i kvalifiseringen og svømmer finale på 1500 meter fri i dag. (NRK 2)

18.00: Friidrett, Golden Spike på WA Continental Tour fra Ostrava, Tsjekkia. Hedda Hynne sesongdebuterer på 800 meter, før hun reiser videre til Diamond League-stevne Doha. (Vsport +)

19.00: Fotball, engelsk Premier League, 37. runde: Everton – Wolverhampton Wanderers fra Goodison Park. Nest siste runde og med bare to seire på de ti siste kampene og 0–1 hjemme for nedrykksklare Sheffield United søndag er Europa-håpet så å si slukket for Everton. Joshua King sliter med en ryggskade, spilte ikke sist og er tvilsom til denne. (TV 2 Sport Premium 2)

19.00: Fotball, engelsk Premier League, 37. runde: Tottenham – Aston Villa fra Tottenham Hotspur Stadium i London. Spurs og managervikar Ryan Mason har holdt håpet om mesterliga teoretisk i live med tre seire på de fire siste, men Chelseas 2-1 over Leicester i går kveld tok livet av det. Nå gjelder det å berge plass i Europaligaen. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Fotball, engelsk League One opprykkskvalifisering, semifinale 1. kamp: Lincoln City – Sunderland fra Sincil Bank Stadium. (Vsport 2)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, fra 3. runde: Stabæk – Odd fra Nadderud stadion. Med denne utsatte kampen er endelig samtlige lag i Eliteserien i gang. (MAX)

20.00: Fotball, engelsk Premier League, 37. runde: Crystal Palace – Arsenal fra Selhurst Park i London. Martin Ødegaard er tilbake igjen for fullt på Arsenals midtbane og med tre strake seire kan «The Gunners» fortsatt ha et syltynt håp om spill i Europaligaen, men da må de vinne denne også. (TV 2 Sport 1)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, 37. runde: Burnley – Liverpool fra Turf Moor. Leicesters tap for Chelsea i går kveld gjør at Liverpool med seier kan overta den viktige fjerdeplassen som gir spill i mesterligaen neste sesong. Lagene havner da à poeng før siste serierunde, men Liverpool har bedre målforskjell. (TV 2 Sport Premium)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, 37. runde: West Bromwich Albion – West Ham United fra The Hawthorns. WBA rykker ned, men formsvake West Ham må forsøke å klynge seg til en plass i Europaligaen. Før denne runden holder de den siste plassen som gir kvalifisering til nyskapningen Europa Conference League. (TV 2 Sport Premium 2)

21.15: Fotball, fransk cup – Coupe de France, finale: Paris Saint-Germain – AS Monaco fra Stade de France i Saint-Denis. Tittelforsvarer Paris SG spiller sin sjuende strake finale og har vunnet fem av de seks siste. Monaco har imidlertid fryktinngytende form, de har tapt bare én av sine 13 siste obligatoriske kamper. De spiller sin tiende finale i klubbens historie og har vunnet fem av dem hittil. (Vsport 2)

21.35: Ishockey, NHL, siste kamp i grunnspillet: Calgary Flames – Vancouver Canucks fra Scotiabank Saddledome. (Vsport 1)

22.10: Baseball, USAs Major League: San Diego Padres – Colorado Rockies fra Petco Park. (Vsport +)

00.30: Ishockey, NHL, åttedelsfinale 3. kamp (best av 7): Boston Bruins – Washington Capitals fra TD Garden. Det står 1–1 i kamper. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL, åttedelsfinale 2. kamp (best av 7): Carolina Hurricanes – Nashville Predators fra PNC Arena i Raleigh. Hurricanes leder 1–0 i kamper. (Vsport 2)

03.00: Ishockey, NHL, åttedelsfinale 1. kamp (best av 7): Edmonton Oilers – Winnipeg Jets fra Rogers Place. (Vsport 3)

04.30: Ishockey, NHL, åttedelsfinale 2. kamp (best av 7): Colorado Avalanche – St. Louis Blues fra Ball Arena i Denver. Avalanche leder 1–0 i kamper. (Vsport 1)