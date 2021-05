IOC-presidenten: – De fleste i OL-landsbyen vil være vaksinert

Toppsjefen i Den internasjonale olympiske komité (IOC) ga informasjon rundt vaksinesituasjonen etter et koordineringsmøte med organisasjonskomiteen i Tokyo onsdag.

– I øyeblikket er så mange som 75 prosent av innbyggerne i OL-landsbyen allerede vaksinert eller har sikret seg vaksine før OL, sa Bach.

Han la videre til at tallet mest sannsynlig har steget kraftig når ilden tennes.

– Vi har god grunn til å tro at tallet vil være godt over 80 prosent, sa Bach.

Vil hente inn helsepersonell

Smittebølgen som den siste tiden har rammet Japan har skapt frykt for at kapasiteten i landets helsevesen vil bli ytterligere presset under OL. Bach sier nå at IOC er innstilt på å hente inn ekstra medisinsk personell til lekene.

– IOC har tilbudt organisasjonskomiteen ekstra medisinsk personell som en del av de nasjonale olympiske komiteenes delegasjoner, sa han onsdag.

– De vil være til støtte for å løse medisinske oppgaver og til å følge opp den strenge gjennomføringen av smitteverntiltak i OL-landsbyen og på de olympiske arenaene, la han til.

IOC-sjefen opplyste ikke hvor mange personer det dreier seg om, men sa at tilbudet var et svar på kritikken om at det japanske helsevesenet ikke kan takle ytterligere press som følge av lekene.

Takker ja

OL-sjef Seiko Hashimoto opplyste at de vil takke ja til tilbudet, og sa at vaksineringen av utøvere «vil være en til stor hjelp for å få sikre trygge leker»

Med bare ti uker igjen før lekene åpner viser flere spørreundersøkelser at et stort flertall av japanerne ønsker at lekene skal utsettes ytterligere eller avlyses.

De olympiske sommerlekene skal etter planen gå fra 23. juli til 8. august. Paralympics går fra 24. august til 5. september.