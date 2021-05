Tirsdagens TV-sport, time for time

14.03: Sykling, UCI World Tour, Tour of Analusia, første etappe. (Eurosport 1)

18.00: Svømming, EM i Budapest, Ungarn der tolv nordmenn var med fra start. 9. dag: Finaler (6): 800 m fri kvinner, 100 m bryst menn, 100 m butterfly kvinner, 50 m rygg menn, 50 m fri kvinner, 4 x 200 m fri blandet lag. Semifinaler 100 m fri menn, 100 m bryst kvinner, 200 m butterfly menn, 50 m rygg kvinner. (NRK2)

19.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 37. runde: Manchester United – Fulham fra Old Trafford der det skal slippes in tilskuere igjen. Hvordan vil de opptre? (TV2 Sport Premium), Southampton – Leeds United fra St. Mary’s Stadium. Med seier er Leeds sikret plass blant topp ti i sin comeback-sesong på øverste nivå. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Fotball, engelsk League One, opprykkskvalifisering, semifinale 1. kamp: Oxford United – Blackpool fra Kassam Stadium. (Vsport1)

20.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 37. runde: Brighton & Hove Albion – Manchester City fra Falmer Stadium. (TV2 Sport1)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, 37. runde: Chelsea – Leicester City fra Stamford Bridge. Bare få dager etter at Leicester slo Chelsea 1–0 i FA-cupfinalen, møtes de i et vel så viktig ligaoppgjør. Med seier er Leicester sikret mesterligaspill neste sesong. To serierunder gjenstår og Leicester ligger to poeng foran Chelsea og tre poeng foran Liverpool i den spennende innspurten bak ligavinner Manchester City. (TV2 Sport Premium)

21.15: Fotball, engelsk League Two, opprykkskvalifisering, semifinale 1. kamp: Newport County – Forest Green Rovers fra Rodney Parade. (Vsport1)

02.05: Baseball, USAs Major League: Texas Rangers – New York Yankees fra Globe Life Field i Arlington. (Vsport+)