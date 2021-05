Travtips V75 Bjerke tirsdag

To gode objekter

Vi har tro på spesielt to hester i kveld: Kræsj (V75-2) som er tilbake etter hvile og litt plunder. Han besitter evner nok til å leke med de andre konkurrentene. Dessuten stoler vi på Makita (V75-6). Kaldblodshoppa har en fart i kroppen som får de øvrige konkurrentene til å ligne godstog.





V75-1. Kaldblodshester, 2140 meter voltestart

Tips: Diana G.L. (2) – Alm Tekna (7) – Spang Stilig (6).

Outs: Trø Ennius (8).

KOMMENTAR: Hun har farten inne, stiller for så vidt spennende til og tippes først. Lille Diana G.L. (2) bør kjempe om seieren. Samtidig må spillerne være på vakt, for overlegen er hesten absolutt ikke. Ta en motstander som Alm Tekna (7); vi snakker formbombe og hoppe i stor utvikling. Trø Ennius (8) har potensial han også, men han kan opptre uryddig. Om sistnevnte har en god dag på jobben handler det imidlertid om en stor vinnersjanse.

Rangering: A: 2 B: 7-6-8-5-10-1-9-3-11-4.





V75-2. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Kræsj (7) – Donato Frecel (4) – L.A.’s Feel Good (1).

Outs: I.D. Lightning (3).

KOMMENTAR: Kræsj (7) varsles klar til dyst. Tidligere i år har hesten havnet i løpsprogrammet to ganger, men blitt strøket etter det trener Geir Vegard Gundersen forklarer som «små detaljer». Husk at Kræsj var med i fjorårets derbyfinale, at han har fart og styrke som overgår resten av flokken. Videre pleier Gundersen å trene sine firbente klare når det handler om løp. En banker.

Rangering: A: 7 B: 4-1-3 C: 5-6-2.





V75-3. Kaldblodshester, 2140 meter voltestart

Tips: Haugs Knekten (5) – Balder Perla (2) – Gylden Joker (12).

Outs: Mio (13).

KOMMENTAR: En flokk med unge urutinerte travere, mange av dem slår gjerne på galoppen. Vi setter helt klart Haugs Knekten (4) opp som favoritt, det er stil på denne for tiden. Rask ut, så muligheten er stor for at føringen nås med det samme. Det gjør oppgaven mye enklere! Balder Perla (2) er lik som type. Se opp for henne også. Hoppa er dessuten stabil og det er et klart pluss.

Rangering: A: 5 B: 2-12-13-10-6-4-1-14-3-11-15-9-8-7.





V75-4. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Champstile (9) – Peaceful Tile (1) – Star Act (5).

Outs: Windsongs Star (3).

KOMMENTAR: Igjen handler det om et talent i regi trener Geir Vegard Gundersen, og spillerne kan gjerne vurdere å bruke Champstile (9) aleine på kupongen. Årsdebuten er unnagjort – nå sist ble det tap, men innsatsen var god. Han har det som må til for å ta ned samtlige deltagere i god tid før mål. Én motstander stikker ut: Peaceful Tile (1) kan komme til å sikre seg føringen og fireåringen vant på en ekstremt fin måte på Biri i årsdebuten i april.

Rangering: A: 9 B: 1-5-3-12-2-11-4 C: 6-7-10-8.





V75-5. Varmblodshester, 2600 meter bilstart

Tips: Starstrucked (3) – Moen Thor (6) – Briansfantasie (9).

Outs: Call Me Fox (4).

KOMMENTAR: To hester skiller seg ut i oppgjøret. Starstrucked (3) vant i V75 forleden og er tøff som få. Moen Thor (6) er lik som type, han elsker å kaste seg på konkurrentene for å mørne dem. Jaktes det et par luringer? Sett øynene i sterke Briansfantasie A.H. (9). Hesten har ikke hatt videre flaks i år, men varslet storform i siste starten.

Rangering: A: 3 B: 6-9-4-1-10-11 C: 7-8-2-5-12.





V75-6. Kaldblodshopper, 2100 meter bilstart

Tips: Makita (6) – Thale (4) – Valle Gulla (8).

Outs: Børke Billie (2).

KOMMENTAR: Makita (6) er som en bil, hun lystrer det kusken vil hele tiden. Videre har omgangens objekt evnen til å spurte voldsomt raskt over et oppløp. Vi ser at det kan stilles et spørsmålstegn ved bankerens form, men Makita er lett å trene, lett å sette i form.

Rangering: A: 6 B: 4-8-2-9-3-7 C: 12-1-11-10-5.





V75-7. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: C Nu Gilbak (4) – Global Undefeded (9) – Zimmer Grif (12).

Outs: Goodman B.R. (10).

KOMMENTAR: C Nu Gilbak (4) og Global Undefeded (9) skiller seg ut. Begge har sterke prestasjoner å vise til, begge fikser dagens distanse bra. Zimmer Grif (12) ligger ikke mye tilbake i kvalitet, men står i et leit startspor og kan få en krevende reise. Det store skriket heter Goodman B.R. (10). Hos ham er farten enorm, og med en god posisjon underveis vil han hente igjen mange konkurrenter mot mål.

Rangering: A: 4 B: 9-12-10-5-3-2-8-11-7-1-6.





V75 BJERKE (innleveringsfrist kl. 19.00)

1. avd: DIANA G.L. (2) – ALM TEKNA (7) – Spang Stilig (6) – Trø Ennius (8) – Finnskog H.B. (5) – Brid Arne (10).

2. avd: KRÆSJ (7). Reserve: Donato Frecel (4).

3. avd: HAUGS KNEKTEN (5) – BALDER PERLA (2) – GYLDEN JOKER (12) – MIO (13).

4. avd: CHAMPSTILE (9) – PEACEFUL TILE (1).

5. avd: STARSTRUCKED (3) – MOEN THOR (6) – Briansfantasie A.H. (9) – Call Me Fox (4).

6. avd: MAKITA (6). Reserve: Thale (4).

7. avd: C NU GILBAK (4) – GLOBAL UNDEFEDED (9) – ZIMMER GRIF (12) – GOODMAN B.R. (10).

Lite V75-forslag (store bokstaver): 64 kroner.

Stort V75-forslag: 384 kroner.





Dagens Dobbel – BJERKE

(innleveringsfrist kl. 20.45)

Hun vant fem av seks løp i fjor og har trent solid foran årsdebuten i kveld. Vi kan simpelthen ikke gå utenom herlige Makita som en banker i samtlige spillformer inkludert Dagens Dobbel.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Makita (6).

DD-2: C Nu Gilbak (4) – Global Undefeded (9).

(to kombinasjoner a 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes