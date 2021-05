Travtips V65 Leangen 17. mai

Vi åpner med banker

Det blir stevnestart på tidlig ettermiddag 17. mai, for V65 er tidspunktet satt til kl. 15.30. Vi så Kleppe Fanden (V65-1) stormspurte i et løp på Biri 1. mai. Nå tar han turen fra Geir Kihles stall ved Hamar opp til Trøndelag. Gjentar han Biri-prestasjonen venter en lettvinn seier i løpet for kaldblodseliten.





V65 LEANGEN (innleveringsfrist kl. 15.30)

1. avd: KLEPPE FANDEN (7). Reserve: Pave Faks (6).

STRØKET i V65-1: Moe Tjalve (3).

2. avd: Alle 11 hestene.

Tipslinje: YESYESYES (5) – LOOKING SHARP (2) – BARBARIAN DIVISION (1).

Outs: TAKE IT EASY (11).

3. avd: MONI RAJAH (4) – BIJOU (7).

4. avd: KOMNES OMER (10) – HAFELL BRIS (2) – SPANG OLE (12) – RAMSTAD KRISTIAN (5).

5. avd: S.K.’S NORDSTJERNE (4) – Oria (7).

6. avd: IRA B.R. (2) – JULIANA RAGS (10).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 64 kroner.

Stort V65-forslag: 352 kroner.





Dagens Dobbel – LEANGEN

(innleveringsfrist kl. 16.50)

Intet lett veddemål å finne ut av. Men til slutt blir kaldblodshoppa S.K.’s Nordstjerne (DD-1) vårt forslag til bankerspill. Hun er tilbake i form og har en av de beste kuskene til å styre i Atle Solhus. Om alt klaffer venter det ny egenrekord?

Systemforslag 100 kroner:

DD-1: S.K.’s Nordstjerne (4).

DD-2: Ira B.R. (2) – Juliana Rags (10).

(to kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes