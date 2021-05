Travtips V75 Jarlsberg lørdag

Gode unghester i fokus

Jarlsbergbanen er i gang igjen og lørdag lokker banen med travløp av fint snitt i et spenstig V75-spill. Om ett av løpene skiller seg ut er det Hans Petter Tholfsens Minneløp med de mest lovende treåringene her til lands på startstreken. Vel, et par av hestene er trent i Danmark, men de kan få trøbbel med spesielt Readyforwine (V75-6), som har startet karrieren på en meget lovende måte. Et par ord om hovedbankeren også: Custom Cheval (V75-4) skal ut i et løp for fireåringer der han skal kunne kontrollere hver meter. To kjappe triumfer vitner om storform, dessuten går hesten ned en klasse etter vår mening.





V75-1. Varmblodshester, 2600 meter voltestart

Tips: Frick (8) – Tayno Destrier (9) – Mama’s Real Deal (1).

Outs: Broad Vision (6).

Rangering: A: 8-9 B: 1-6-7-3 C: 4-5-2.

FRICK (8): – Han har vel knapt vært bedre noensinne. Innsatsene i år bærer preg av vilje, hardhet og solid form, oppsummerte kusk Ole Johan Østre etter at duoen vant på lørdagens arena Jarlsberg 4. mai. – Det holdt på å bli tap, men jeg kjørte dumt, påpekte Østre også. Selvkritikk er bra, på den måten utvikler kusker seg. Vi har enorm tro på duoen igjen, men frykter Tayno Destrier som kom steget for seint i løpet Frick vant sist.

STRØKET i V75-1: Key to Happen (10).





V75-2. Varmblodshopper, 2100 meter bilstart

Tips: Stand by Me Ås (3) – Louisiana (1) – So Superb (9).

Outs: Ayita (6).

Rangering: A: 3 B: 1-9-6-4-5 C: 2-10-11-12-7-8.

STAND BY ME ÅS (3): En av landets absolutt beste kvinnelige travtrenere – Kristine Kvasnes – har ansvaret for Stand by Me Ås. Under normale omstendigheter ville hun ha kusket hoppa, men for tiden går Kvasnes gravid og tar det derfor mer rolig. Om Stand by Me Ås er å si at styrken er enorm og at startsporet ble meget bra. Hun har en topp mulighet.





V75-3. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Tangen Bork (9) – Førlands Odin (8) – Sambo Ø.K. (2).

Outs: Lome Frikk (5).

Rangering: A: 9 B: 8-2 C: 5-7-1-6-4-10-3.

TANGEN BORK (9): Her er fjorårsvinneren av det norske travkriteriet på Bjerke. Han har allerede tjent tett innpå en million kroner til sin eier Nils Munkhaugen fra trønderske Melhus. Tangen Bork lever opp til sitt navn, han er borkete av farge. Altså et sted mellom grå og gul. Her forventer vi en plass helt i toppen for farten er solid, viljen også. Videre har trener Øystein Tjomsland trent sin stjerne hardt i vinter og fått respons.





V75-4. 4-årige varmblods, 2100 meter bilstart

Tips: Custom Cheval (4) – Jodie B.R. (2) – Jolene B.R. (3).

Outs: Cicero T.G. (5).

Rangering: A: 4 B: 2-3-5 C: 1-6-7.

CUSTOM CHEVAL (4): Fire år og tøff som få. Han orker å holde farten oppe der andre hester gir opp. Vi liker dessuten startsporet og løpet hingsten deltar i på Jarlsberg. Mest sannsynlig tar Custom Cheval seg fram til føringen i løpet av en kort bit. Han nyter nemlig såpass respekt blant konkurrentene at ingen orker å duellere. En solid banker.





V75-5. Kaldblodshester, 1600 meter bilstart

Tips: Ness Tjo Odin (3) – Brenne Røn (10) – Kleppe Varden (8).

Outs: Lille Helge (9).

Rangering: A: ingen B: 3-9-10-8-14-5-2-6-1-7-15-4-12-11-13.

NESS TJO ODIN (3): Han seiret i V75 på Biri i slutten av mars, og fulgte opp med en ny sikker triumf på Klosterskogen en måned seinere. Årets fire starter har gitt fire strake seire. Det Ness Tjo Odin har vist har vært i overkant bra. Ikke minst virker farten såpass stor at det skal være mulig å lede løpet til mål. Samtidig vil vi understreke én ting: Kanskje er sprint for kort, kanskje blir det for mye «tut og kjør» med fare for feilsteg. Derfor garderes det bredt på våre kupongforslag.





V75-6. 3-årige varmblods, 2100 meter bilstart

Tips: Readyforwine (9) – Thai Manhattan (5) – Fairytale E.P. (1).

Outs: Casartelli (8).

Rangering: A: 9 B: 5-1-8-3-12 C: 4-7-2-10-6-11.

READYFORWINE (9): Det renner blått blod i denne hoppas årer, og evner finnes i rikt monn. Treåringen som Geir Vegard Gundersen trener er under stor utvikling. Nevnes må også at karrieren så langt består av to forsøk og to seire. Naturligvis går det an å teste et bankerspill. Vi er inne på at hoppa kan komme til å rekordforbedre seg med minst tre, fire sekunder. Det betyr at hun har en topp mulighet til å vinne.





V75-7. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Gomnes Faks (2) – Mellem Tyr (1) – Torben (5).

Outs: Kolbu Kæsj (3).

Rangering: A: 2 B: 1-5-3-7-8-4-10-11 C: 12-9-6.

GOMNES FAKS (2): En sterk seiersmaskin som har alt som må til. Ikke minst er han såpass kvikk i beina at ingen av konkurrentene greier å ta seg forbi på startsiden? Vel, Eikmann er minst like kjapp, men trenger en posisjon i rygg. Legg merke til at Gomnes Faks vant sist og passerte målstreken med krefter på lager. Med andre ord skal han kunne trave helt ned mot 1.23.0 på en fin bane på lørdag. Vi tør vinnertippe til tross for at kvaliteten på konkurrentene er den hardeste noensinne.





Liten V75

1. avd: 8-9.

2. avd: 1-3-6-9.

3. avd: TANGEN BORK (9).

4. avd: CUSTOM CHEVAL (4).

5. avd: 3-8-9-10.

6. avd: READYFORWINE (9).

7. avd: 1-2-3-5-7-8.

192 rekker à 50 øre, pris 96 kroner.





Mellomstor V75

1. avd: 8-9.

2. avd: 1-3-6-9.

3. avd: TANGEN BORK (9).

4. avd: CUSTOM CHEVAL (4).

5. avd: Alle 15 hestene.

6. avd: READYFORWINE (9).

7. avd: 1-2-3-4-5-7-8-10-11.

1.080 rekker à 50 øre, pris 540 kroner.





Stor V75

1. avd: 8-9.

2. avd: 1-3-6-9.

3. avd: 8-9.

4. avd: CUSTOM CHEVAL (4).

5. avd: Alle 15 hestene.

6. avd: 5-9.

7. avd: 1-2-3-4-5-7-8-10-11.

4.320 rekker à 50 øre, pris 2.160 kroner.

Vurdert av Even Elvenes