Sir Sebastian Coe om OL-debatten: – Det blir hermetisk lukket

Det kommer fram i en kronikk skrevet i Daily Mail.

Coe sier at han hele tiden har følt seg trygg på at OL i Tokyo vil bli gjennomført som planlagt.

Få turister

– Vi vet at det ikke kommer noen utenlandske turister, og det kommer til å være få sponsorer. Det kommer til å være hermetisk lukket mellom japanerne og de deltakende, sier den tidligere mellomdistanseløperen.

Coe sier at den største utfordringen er å forsikre alle om at OL blir å gå bra, og at det er viktig å vise empati med japanerne og deres uro for viruset.

Han er derimot veldig sikker på at lekene kommer til å gå som planlagt, spesielt ettersom mange kommer til å være vaksinerte når OL starter på sensommeren. I tillegg skal det gjennomføres mange koronatester i løpet av arrangementet.

Unntakstilstand

– Ingen idrettsarrangementer har vært superspredere under pandemien, og i år vet vi mye mer om pandemien enn tidligere, skriver han.

OL-gjennomføringen har skapt stor debatt i Japan den siste tiden.

10 uker før sommerens OL i Tokyo er planlagt å starte, innfører Japan unntakstilstand for ytterligere tre regioner.

Japan strever fortsatt med å slå tilbake en fjerde bølge med koronasmitte, og derfor blir det innført unntakstilstand også i regionene Hokkaido, Okayama og Hiroshima. Unntakstilstanden gjelder for perioden 16.- til 31. mai.

OLs maratonøvelser skal foregå i Sapporo, i regionen Hokkaido.

350.000 unerskrifter

Japans statsminister Yoshide Suga har kalt inn til et hastemøte der de skal diskutere hvordan de skal slå tilbake smitten.

– Dette er regioner med relativt stor befolkning og antallet smittede øker raskt, sier statsminister Suga.

I Japan er den økende uro for koronasmitten, og mange har tatt til orde for at OL bør utsettes til situasjonen er mer under kontroll. 350.000 underskrifter ble fredag levert til myndighetene. Denne underskriftskampen arbeider for at det ikke skal arrangeres noe OL i Tokyo til sommeren.

– Menneskers liv er viktigere enn penger, sier den tidligere guvernørkandidaten Kanji Utsunomiya, som er frontmann for underskriftskampanjen.